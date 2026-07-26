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Ballisztikus rakéták zúdultak Kijevre, Krivij Rih lángokban áll - Híreink az ukrán frontról vasárnap
Globál

Ballisztikus rakéták zúdultak Kijevre, Krivij Rih lángokban áll - Híreink az ukrán frontról vasárnap

Portfolio
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Oroszország vasárnap hajnalban átfogó csapást hajtott végre Ukrajna ellen: ballisztikus rakéták zúdultak Kijevre, Krivij Rih városába pedig számos rakéta és drón csapódott be, egy bevásárlóközpont felrobbant. A fronton Limant, Kosztyantynivkát, Vogyianszkát szorongatják az oroszok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi eseményeivel.
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Reggeli ukrán légvédelmi jelentés

Megérkezett az ukrán légvédelem reggeli jelentése: hat rakétát és 104 drónt lőttek le a légtérben.

Három rakétát és 32 drónt nem sikerült elfogni.

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Sérültek az orosz támadások után

Jönnek a hírek a sérültek számáról az éjjeli orosz csapás után: Kijevben hárman, Harkivben heten szorultak egészségügyi ellátásra. Herszonban ketten haltak meg, 24 sérültje van az orosz támadásoknak.

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Ballisztikus rakéták zúdultak Kijevre, Krivij Rih lángokban áll - Híreink az ukrán frontról vasárnap

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

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Ropognak a fegyverek, drónokkal támadja egymást Moszkva és Kijev – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Címlapkép forrása: Ivan Antypenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images

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