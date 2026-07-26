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Bejelentést tett Irán a Hormuzi-szoros jövőjével kapcsolatosan
Globál

Bejelentést tett Irán a Hormuzi-szoros jövőjével kapcsolatosan

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Sikerült előrelépést tenni a Hormuzi-szoros krízisének kezelésével kapcsolatosan – jelentette be az iráni külügyminisztérium.

Iszmail Baghei szóvivő arról beszélt, hogy Omán és Irán két napon keresztül tárgyaltak a Hormuzi-szoros forgalmának kezelésével, a térség biztonságossá tételével kapcsolatosan,

a tárgyalásokon „némi előrelépést sikerült elérni.”

Baghei hangsúlyozta: végleges megállapodás még nem született, technikai és politikai tárgyalások lesznek a jövőben a két ország közt.

Ez azt jelenti, hogy egyelőre „nincs változás” a Hormuzi-szoros állapotát illetően, vagyis a tengerszoros továbbra is zárva marad – hangsúlyozta a szóvivő.

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