Bejelentést tett Irán a Hormuzi-szoros jövőjével kapcsolatosan

Sikerült előrelépést tenni a Hormuzi-szoros krízisének kezelésével kapcsolatosan – jelentette be az iráni külügyminisztérium.

Iszmail Baghei szóvivő arról beszélt, hogy Omán és Irán két napon keresztül tárgyaltak a Hormuzi-szoros forgalmának kezelésével, a térség biztonságossá tételével kapcsolatosan,

a tárgyalásokon „némi előrelépést sikerült elérni.”

Baghei hangsúlyozta: végleges megállapodás még nem született, technikai és politikai tárgyalások lesznek a jövőben a két ország közt.

Ez azt jelenti, hogy egyelőre „nincs változás” a Hormuzi-szoros állapotát illetően, vagyis a tengerszoros továbbra is zárva marad – hangsúlyozta a szóvivő.

Irán arról próbálja meggyőzni Ománt, hogy szedjenek be vámot a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalomtól, az Egyesült Államok közben arról próbálja meggyőzni Maszkat vezetőit, hogy ne menjenek bele ilyen alkuba.

Címlapkép forrása: Shutterstock