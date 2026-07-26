Bejelentést tett Irán a Hormuzi-szoros jövőjével kapcsolatosan

Iszmail Baghei szóvivő arról beszélt, hogy Omán és Irán két napon keresztül tárgyaltak a Hormuzi-szoros forgalmának kezelésével, a térség biztonságossá tételével kapcsolatosan,
a tárgyalásokon „némi előrelépést sikerült elérni.”
Baghei hangsúlyozta: végleges megállapodás még nem született, technikai és politikai tárgyalások lesznek a jövőben a két ország közt.
Ez azt jelenti, hogy egyelőre „nincs változás” a Hormuzi-szoros állapotát illetően, vagyis a tengerszoros továbbra is zárva marad – hangsúlyozta a szóvivő.
Irán arról próbálja meggyőzni Ománt, hogy szedjenek be vámot a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalomtól, az Egyesült Államok közben arról próbálja meggyőzni Maszkat vezetőit, hogy ne menjenek bele ilyen alkuba.
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