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Bejelentette Irán: ha Amerika ezt meglépi, lángba borul egy egész földrajzi régió
Globál

Bejelentette Irán: ha Amerika ezt meglépi, lángba borul egy egész földrajzi régió

Portfolio
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Ha az Egyesült Államok ismét megtámadja Iránt, az iszlám köztársaság olyan válaszcsapást hajt végre, amely jelentősen ki fogja terjeszteni a háborút – idézi az AFP az iráni hadsereg szóvivőjét.

Úgy gondolom, hogy ha az amerikaiak ismét bedőlnek a zionisták ármányának és a kéréseik szerint cselekszenek, ragaszkodnak a háború folytatásához, például a légitámadások folytatásához, földrajzi szempontból is terjeszkedik majd [a háború]”

– mondta Mohamed Akraminia, a hadsereg szóvivője.

Az iráni vezető kommentárjának apropóját két dolog adta: egyrészt úgy tűnik, az Egyesült Államok egyelőre felfüggesztette az Irán elleni csapásokat, másrészt Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kedden az Egyesült Államokba utazik, ahol Trump elnökkel is találkozik majd.

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