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Bejelentették: orosz légi eszköz tört be a NATO légterébe - Azonnal lelőtték az F-16-osok
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Bejelentették: orosz légi eszköz tört be a NATO légterébe - Azonnal lelőtték az F-16-osok

MTI
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Újabb, az ország légterét megsértő, valószínűleg orosz drónt lőtt le a román légierő egyik F-16-os harci repülőgépe a Fekete-tenger fölött, Sulina térségében - jelentette be vasárnap Nicusor Dan román államfő.

Facebook-bejegyzésében az elnök kiemelte: a legfőbb ügyészség vizsgálata szerint az első, péntek reggel lelőtt drón olyan

Sahed típusú eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni agressziós háborújában.

Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Oroszország továbbra is megsérti Románia légterét, amely egyben a NATO és az Európai Unió légtere is. Az ilyen cselekedetek elfogadhatatlanok, és szövetségeseinkkel együtt a legnagyobb komolysággal kezeljük őket"

- szögezte le a román elnök.

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A pénteken és szombaton lelőtt drón után a mostani már a harmadik volt, amelyet az utóbbi 48 órában lelőttek Románia légterében.

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