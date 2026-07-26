  • Megjelenítés
Covid-csalások: hírhedt bűnözőt adtak ki Amerikának
Globál

Covid-csalások: hírhedt bűnözőt adtak ki Amerikának

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A jamaicai hatóságok kiadták az Egyesült Államoknak egy több tíz millió dolláros csalás vádlottját, a Covid-forrásokkal való visszaélések körözési listájának élén álló bűnözőt - közölte Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója szombaton.

Azt mondta, hogy a Harley Newman álnév alatt a karibi szigetországban élő Elaine Angene Escoe-t hosszabb nyomozati munka eredményeként fogták el, és csütörtökön szállították át az Egyesült Államokba.

A 41 éves nő ellen egy dél-floridai szövetségi bíróságon zajlik a büntetőeljárás a koronavírus-járvány idején a gazdasági vállalkozások számára nyújtott

pénzügyi segélyekkel való nagy összegű visszaélés miatt.

A 32 millió dollárt (csaknem 10,2 milliárd forintot) érintő ügyben tavaly emeltek vádat, ezt követően pedig májusban Elaine Angene Escoe nem jelent egy bírósági idézésre, ennek nyomán adtak ki ellene körözést. A nyomozás megállapította, hogy Jamaicára távozott, ahol felkutatták, és őrizetbe vették. A csalással vádolt nő a kárösszeg miatt az FBI Covid-csalásokat nyilvántartó körözési listájának élén szerepelt.

Még több Globál

Az iráni hadsereg közölte: már két napja nem támadtak meg egyetlen szomszédot sem

Izraeli telepesek felgyújtottak egy mecsetet

Váratlanul Orbán Viktorról kezdett beszélni a Kreml: az oroszok is meglepődtek azon, ami történt

Az ellene felhozott vádpontok között megtalálható

  • bűnszervezetben elkövetett banki csalás,
  • szintén bűnszervezetben elkövetett többszörös pénzmosás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bejelentette Irán: ha Amerika ezt meglépi, lángba borul egy egész földrajzi régió
Jön a fordulat a magyar időjárásban: kiderült, mikor ér véget a kánikula
Rekord gyorsasággal terjed az egykor végérvényesen halottnak hitt járvány: lesújtó adatok érkeztek Amerikából
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility