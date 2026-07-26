Felrobbanhatott egy tankerhajó a Hormuzi-szorosban

Az iráni hatóságok egyelőre nem adtak ki hivatalos tájékoztatást a balesetről, így annak pontos részletei és következményei még tisztázatlanok.

Mindeközben

a Hormuzi-szoros hajózási kérdéseiben Irán és a közvetítőként fellépő Omán bizonyos előrelépést ért el

– értesült a Jerusalem Post két, az ügyet jól ismerő forrásból. Az viszont még kérdéses, hogy Teherán elfogadja-e a jelenleg tárgyalt javaslatot.

Az egyik forrás szerint Omán egy regionális konzorcium létrehozását javasolta, amely a tengeri biztonságot, a kutató-mentő tevékenységeket és a térségi együttműködés egyéb formáit koordinálná.

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