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Felrobbanhatott egy tankerhajó a Hormuzi-szorosban
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Felrobbanhatott egy tankerhajó a Hormuzi-szorosban

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Az iráni Forradalmi Gárdához köthető Tasznim hírügynökség vasárnapi beszámolója szerint felrobbant egy tankerhajó a Hormuzi-szorosban, miután vízi aknára futott. A jelentés szerint a hajó azt követően ütközött az aknának, hogy letért az Irán által kijelölt útvonalról a stratégiai jelentőségű tengerszorosban - írta meg az izraeli The Jerusalem Post.

Az iráni hatóságok egyelőre nem adtak ki hivatalos tájékoztatást a balesetről, így annak pontos részletei és következményei még tisztázatlanok.

Mindeközben

a Hormuzi-szoros hajózási kérdéseiben Irán és a közvetítőként fellépő Omán bizonyos előrelépést ért el

– értesült a Jerusalem Post két, az ügyet jól ismerő forrásból. Az viszont még kérdéses, hogy Teherán elfogadja-e a jelenleg tárgyalt javaslatot.

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Az egyik forrás szerint Omán egy regionális konzorcium létrehozását javasolta, amely a tengeri biztonságot, a kutató-mentő tevékenységeket és a térségi együttműködés egyéb formáit koordinálná.

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