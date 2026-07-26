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Incidens történt: tüzet nyitott Amerika az Ománi-öbölben, fegyvert használtak egy hajóval szemben
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Incidens történt: tüzet nyitott Amerika az Ománi-öbölben, fegyvert használtak egy hajóval szemben

MTI
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Az amerikai haderő egységei az Irán elleni blokád megsértésének gyanúja miatt átmeneti időre megszálltak egy olajtankert a Hormuzi-szoros térségében szombaton - közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM).

A Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítótörzsnek az internetes közösségi oldalán megjelent tájékoztatása szerint az Arab-tengeren ellenőriztek egy Comore-szigeteki zászló alatt közlekedő hajót, amelyet később útjára engedtek.

A CENTCOM arról is beszámolt, hogy még pénteken

egy mozambiki bejegyzésű kereskedelmi hajót az Ománi-öbölben katonai erővel tettek mozgásképtelenné,

miután a legénység nem engedelmeskedett a felszólításnak, és többször is próbálta megsérteni az iráni kikötőkre érvényben lévő haditengerészeti blokádot.

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Az Egyesült Államok által július közepén ismét életbe léptetett, a teljes iráni partvidékre vonatkozó kikötői zárlat értelmében az amerikai erők szombatig tizenkét hajót visszafordítottak, kettőt erővel állítottak meg, és kettő kereskedelmi jármű fedélzetén ellenőrzést végeztek - derül ki a katonai parancsnokság bejegyzéséből.

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