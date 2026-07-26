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Izraeli telepesek felgyújtottak egy mecsetet
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Izraeli telepesek felgyújtottak egy mecsetet

MTI
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Izraeli telepesek felgyújtottak egy mecsetet vasárnap hajnalban, miközben a hadsereg razziákat hajtott végre Ciszjordániában – jelentette a Ynet hírportál.

Palesztin jelentések szerint az izraeli hadsereg az éjszaka folyamán kiterjedt razziákat hajtott végre Ciszjordániában, Túl-Karm térségében. A beszámolók szerint a letartóztatási hullám során őrizetbe vettek többsége korábban szabadult palesztin fogoly.

Palesztin források szerint telepesek vasárnap hajnalban

felgyújtották Ciszjordániában a Náblusztól délre fekvő Kuszra falu mecsetét,

valamint gépkocsikat gyújtottak fel a Rámalláhtól északnyugatra fekvő Beitillu faluban. A tűz jelentős károkat okozott a mecsetben, amelynek falára többek között a "bosszú" feliratot festették. A jelentések szerint a telepesek további rongálásokat is elkövettek a faluban, és eltulajdonítottak tárgyakat a helyiektől.

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A közeli Bét Furik faluban a palesztinok szerint megpróbáltak felgyújtani egy lakóházat, és ott is falfirkákat hagytak hátra, köztük a "

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feliratot. Ezzel egy időben palesztin források arról is beszámoltak, hogy telepesek

megtámadták az al-Mughadzsir falu közelében működő Ein Számija kőbányát,

ahol felgyújtották a munkagépeket és más nehézgépeket. Egy másik csoport a közeli Beitillu faluba hatolt be, és a lakosok több gépkocsiját is felgyújtotta.

A pénteki összecsapások helyszínén, Tál faluban az izraeli hadsereg és a Sin Bét belbiztonsági szolgálat felmérte a támadók házait, köztük annak a palesztinnak az otthonát is, aki elvette egy biztonsági őr fegyverét, és tüzet nyitott kiránduló izraeli civilekre. A lövöldöző férfit aztán az izraeli különleges erők elfogták.

A házakat az ideiglenes lezárás előkészítéseként mérték fel, amit később lebontás követhet. Az izraeli hadsereg közlése szerint az ideiglenes lezárásról a biztonsági szervek ajánlásai alapján, a szükséges engedélyek beszerzését követően döntenek.

Pénteken két izraeli és négy palesztin vesztette életét a Náblusz melletti palesztin Tál faluban kirobbant összecsapásokban, amelyek izraeli telepesek, a segítségükre érkező biztonsági erők és palesztinok között zajlottak.

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