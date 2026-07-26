Legénység nélküli hadihajót fejleszt Oroszország

A tengernagy elmondta, hogy a legénység nélküli első orosz hadihajó vízkiszorítása 500 tonna lesz. Feladatai közé tartozik majd egyebek között a
tengeralattjárók és víz alatti objektumok felkutatása.
Moiszejev szerint a projekt része a jelenlegi állami fegyverkezési programnak. Mint mondta, megvalósítása várhatóan elindítja a pilóta nélküli rendszerek további fejlesztését.
Azt is bejelentette, hogy az orosz haditengerészetnél megkezdődött a pilóta nélküli rendszereket kezelő ezredek felállítása, és az Északi Flotta kötelékében már létezik egy ilyen katonai alegység, és jövőre létrehozzák az első ilyet az orosz Csendes-óceáni Flottánál is.
A főparancsnok az orosz hadiflotta napja alkalmából nyilatkozott. Az ünnepen Szentpéterváron
Vlagyimir Putyin orosz elnök tengerészeket tüntetett ki.
A flottaparancsnokokkal megtartott tanácskozásán azt hangoztatta, hogy a haditengerészet kulcsfontosságú szerepet játszik az ukrajnai "különleges hadművelet" céljainak elérésében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rendkívüli állapotot vezettek be Dél-Oroszországban
Nem a háború miatt.
Szelekció vagy fejlesztés? A hat- és nyolcosztályos gimnáziumokról szóló vitát egy mérési probléma viheti félre
A kisgimnáziumok pozitív hatása jóval kisebb annál, mint amit a nyers különbségek sugallnak.
Azt állítják az oroszok, elfoglalták Sevcsenkót
Közben terrorizmussal vádolják Ukrajnát.
Visszatoloncolták Németországba az Iszlám Állam támogatóját, ő támadt a melegfelvonulásra Berlinben
Amszerdam közben azonnal fokozza a biztonsági készültséget.
Vitézy Dávid: az egész ország közlekedését át fogja alakítani a Déli Körvasút
Még legalább négy év, mire teljesen elkészül.
Spanyol miniszterelnök: Nehéz felfogni azt a katasztrófát, amit átélünk
Az éjszaka pozitívan telt az ország középső részén tomboló erdőtüzek szempontjából.
Az iráni hadsereg közölte: már két napja nem támadtak meg egyetlen szomszédot sem
Van mire büszkének lenni.
Négy szavazás, négy kétharmad – Hét lépés egy jobb választási rendszerhez
Mit kellene tennünk?
Az iráni háború miatt a gázpiacon nagyobb a baj, mint az olajnál
A százdolláros olaj már közel van, de a Hormuzi-szoros körüli konfliktus hatása messze túlmutat a benzinkutakon. Az ellátási zavarok az európai gázárakat, a műtrágyagyártást és... The pos
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Korunk egyik legkárosabb hülyesége: a lakástulajdonlás
(A bejegyzés szerzője szerint.) Húsz évvel ezelőtt rájöttem arra, amit - például nálunk - mindmáig nem ért az emberek többsége.  Arra, hogy az észak-európai népek... The post Korunk e
Millókat spórolhat 2026-ban a lakásvásárláson
Ma talán minden eddiginél nehezebb dolga van egy lakásvásárlónak az ingatlanpiac és a kamatkörnyezet folyamatos változása miatt. Az ingatlanárak továbbra is magasak, habár az infláció mérs
Itt a valaha volt legerősebb El Niño, ami sokat elárul a ránk váró jövőről
A 2026-os El Niño az átlagoshoz képest 2 fokkal emelheti az óceánfelszín hőmérsékletét, így az idei lehet a valaha mért második legmelegebb év. Ez nem csupán me
Sokba kerül neked az önbizalomhiány
A mai téma ugyan inkább a pszichológia témakörébe tartozik, de nagyon komoly hatása van a pénzügyeinkre is. Az önbizalom egy kétélű fegyver. A túl sok és a túl kevés is bajba sodorhatja az
Ki fizeti a zöld átmenet árát?
Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy
Nem egészségesebb, csak kevesebbet panaszkodik: ellentmondásos az egészségügyi statisztika
Nem feltétlenül ott élnek a legtovább egészségben, ahol az emberek egyébként a legtovább élnek. A régiós rangsort Bulgária vezeti, miközben a várható élettartamban az utolsók... The post
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac
Döntés előtt a frissen felvett hallgatók. És a szüleik.
Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?
Három oldalról szorongatják a magyar autósokat.
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.