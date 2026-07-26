Orosz-ukrán háború: a légicsapások leállításáról suttognak, most reagált a Kreml is

A Reuters hírügynökség egyik ukrán forrása szerint
ukrán és amerikai tisztségviselők egy légi tűzszünetre vonatkozó javaslatot vitattak meg,
amelyet a béketárgyalások újraindításának részeként terjesztenének Oroszország elé. A kezdeményezés célja a Moszkva által 2022-ben indított invázióval kirobbant háború lezárása.
A forrás elmondta, hogy Ukrajna korábban már többször is javasolt tűzszünetet Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, aki azonban elutasította ezeket a kezdeményezéseket. Egyes tisztségviselők szerint ugyanakkor a folyamatos ukrán drón- és rakétacsapások miatt az orosz gazdaságra nehezedő nyomás végül rugalmasabbá teheti Putyin álláspontját.
Peszkov hangsúlyozta, hogy egyelőre nem ismert az értesülések hitelessége és forrása sem. Az Interfax hírügynökség által idézett szóvivő kijelentette, hogy ezek csupán sajtóhírek, így ebben a szakaszban még korai lenne érdemben reagálni rájuk. Hozzátette, hogy Oroszország válasza minden új békekezdeményezésre attól függ majd, hogy az mennyiben felel meg Moszkva érdekeinek.
A szóvivő megerősítette, hogy Moszkva továbbra is fenntartja a kommunikációs csatornákat az amerikai tárgyalópartnerekkel. Orosz tisztségviselők korábban jelezték, hogy reményeik szerint Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízottak hamarosan Moszkvába látogatnak, amint a programjuk engedi.
Az Egyesült Államok békeközvetítési kísérletei az elmúlt hónapokban nagyrészt megrekedtek, a diplomáciai figyelmet ráadásul az iráni konfliktus is elterelte.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten Witkoff-fal és Kushnerrel egyeztetett az orosz tárgyalások újraindításának lehetőségeiről, kedden pedig Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel.
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