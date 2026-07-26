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Orosz-ukrán háború: a légicsapások leállításáról suttognak, most reagált a Kreml is
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Orosz-ukrán háború: a légicsapások leállításáról suttognak, most reagált a Kreml is

Portfolio
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A Kreml szerint egyelőre korai lenne kommentálni azokat az értesüléseket, amelyek szerint az Egyesült Államok és Ukrajna a légicsapások esetleges leállításáról tárgyal a háború lezárása érdekében – közölte vasárnap Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Reuters szerint.

A Reuters hírügynökség egyik ukrán forrása szerint

ukrán és amerikai tisztségviselők egy légi tűzszünetre vonatkozó javaslatot vitattak meg,

amelyet a béketárgyalások újraindításának részeként terjesztenének Oroszország elé. A kezdeményezés célja a Moszkva által 2022-ben indított invázióval kirobbant háború lezárása.

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A forrás elmondta, hogy Ukrajna korábban már többször is javasolt tűzszünetet Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, aki azonban elutasította ezeket a kezdeményezéseket. Egyes tisztségviselők szerint ugyanakkor a folyamatos ukrán drón- és rakétacsapások miatt az orosz gazdaságra nehezedő nyomás végül rugalmasabbá teheti Putyin álláspontját.

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Peszkov hangsúlyozta, hogy egyelőre nem ismert az értesülések hitelessége és forrása sem. Az Interfax hírügynökség által idézett szóvivő kijelentette, hogy ezek csupán sajtóhírek, így ebben a szakaszban még korai lenne érdemben reagálni rájuk. Hozzátette, hogy Oroszország válasza minden új békekezdeményezésre attól függ majd, hogy az mennyiben felel meg Moszkva érdekeinek.

A szóvivő megerősítette, hogy Moszkva továbbra is fenntartja a kommunikációs csatornákat az amerikai tárgyalópartnerekkel. Orosz tisztségviselők korábban jelezték, hogy reményeik szerint Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízottak hamarosan Moszkvába látogatnak, amint a programjuk engedi.

Az Egyesült Államok békeközvetítési kísérletei az elmúlt hónapokban nagyrészt megrekedtek, a diplomáciai figyelmet ráadásul az iráni konfliktus is elterelte.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten Witkoff-fal és Kushnerrel egyeztetett az orosz tárgyalások újraindításának lehetőségeiről, kedden pedig Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel.

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