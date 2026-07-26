Vlagyimir Putyin kijelentette: "Biztos vagyok benne, hogy Ukrajna előbb-utóbb elveszíti (...) a nyugati területeket. Amelyek korábban Lengyelországhoz, Magyarországhoz és Romániához tartoztak. Előbb vagy utóbb, nem holnap, talán nem holnapután - egy, két, tíz, tizenöt (év) múlva -, de történelmi értelemben minden a helyére kerül "- fogalmazott.

Folyamatban van Oroszország első legénység nélküli hadihajójának kifejlesztése - jelentette ki Alekszandr Moiszejev, az orosz haditengerészet főparancsnoka a Zvezda katonai televízió által vasárnap sugárzott interjújában.

A tengernagy elmondta, hogy a legénység nélküli első orosz hadihajó vízkiszorítása 500 tonna lesz. Feladatai közé tartozik majd egyebek között a tengeralattjárók és víz alatti objektumok felkutatása. Moiszejev szerint a projekt része a jelenlegi állami fegyverkezési programnak. Mint mondta, megvalósítása várhatóan elindítja a pilóta nélküli rendszerek további fejlesztését.

Azt is bejelentette, hogy az orosz haditengerészetnél megkezdődött a pilóta nélküli rendszereket kezelő ezredek felállítása, és az Északi Flotta kötelékében már létezik egy ilyen katonai alegység, és jövőre létrehozzák az első ilyet az orosz Csendes-óceáni Flottánál is.

A főparancsnok az orosz hadiflotta napja alkalmából nyilatkozott. Az ünnepen Szentpéterváron Vlagyimir Putyin orosz elnök tengerészeket tüntetett ki. A flottaparancsnokokkal megtartott tanácskozásán azt hangoztatta, hogy a haditengerészet kulcsfontosságú szerepet játszik az ukrajnai "különleges hadművelet" céljainak elérésében.

Putyin, aki megbeszélést folytatott a haditengerészet több, kitüntetett tisztjével kijelentette: "Biztos vagyok benne, hogy Ukrajna előbb-utóbb elveszíti (...) a nyugati területeket. Amelyek korábban Lengyelországhoz, Magyarországhoz és Romániához tartoztak. Előbb vagy utóbb, nem holnap, talán nem holnapután - egy, két, tíz, tizenöt (év) múlva -, de történelmi értelemben minden a helyére kerül "- fogalmazott.

Az elnök ostobaságnak és teljes képtelenségnek minősítette, hogy az oroszt nem tituláris nemzetnek nyilvánították Ukrajnában.

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