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Súlyosbodik a háború: iráni hajót robbantott fel Ukrajna, egy ember meghalt
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Súlyosbodik a háború: iráni hajót robbantott fel Ukrajna, egy ember meghalt

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Ukrán támadás ért egy iráni hajót a Kaszpi-tengeren, egy tengerész életét vesztette, egy másik megsérült. Teherán agressziónak minősítette a történteket, és behívta a teheráni ukrán ügyvivő követet – tudósított a MK.ru.

Az iráni állami média beszámolója szerint

ukrán dróntámadás ért egy iráni hajót a Kaszpi-tengeren, az incidensben egy iráni tengerész meghalt, egy másik pedig megsérült.

Irán külügyminisztériuma bekérette Ukrajna teheráni ügyvivőjét, akivel közölték, hogy Teherán az ENSZ-alapokmány 2. cikk 4. bekezdésének megsértéseként értékelte az incidenst, és úgy fogalmazott, hogy "olyan agresszió történt, amely tovább szíthatja a háború lángját."

Nem világos, Ukrajna miért támadta meg Irán tankerhajóját. Kijev az elmúlt két hét során több száz kereskedelmi hajót támadott meg Oroszország érdekszéfrájában.

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Az ukrajnai háborúban Irán drónokkal segíti Oroszországot, Oroszország cserébe légvédelmi fegyverekkel és hírszerzési adatokkal segíti Iránt a Közel-Keleten. Ukrajna emellett drónvédelmi eszközökkel segíti a Közel-Kelet országait az iráni támadásokkal szemben.

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