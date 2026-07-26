Súlyosbodik a háború: iráni hajót robbantott fel Ukrajna, egy ember meghalt

Az iráni állami média beszámolója szerint

ukrán dróntámadás ért egy iráni hajót a Kaszpi-tengeren, az incidensben egy iráni tengerész meghalt, egy másik pedig megsérült.

Irán külügyminisztériuma bekérette Ukrajna teheráni ügyvivőjét, akivel közölték, hogy Teherán az ENSZ-alapokmány 2. cikk 4. bekezdésének megsértéseként értékelte az incidenst, és úgy fogalmazott, hogy "olyan agresszió történt, amely tovább szíthatja a háború lángját."

Nem világos, Ukrajna miért támadta meg Irán tankerhajóját. Kijev az elmúlt két hét során több száz kereskedelmi hajót támadott meg Oroszország érdekszéfrájában.

Az ukrajnai háborúban Irán drónokkal segíti Oroszországot, Oroszország cserébe légvédelmi fegyverekkel és hírszerzési adatokkal segíti Iránt a Közel-Keleten. Ukrajna emellett drónvédelmi eszközökkel segíti a Közel-Kelet országait az iráni támadásokkal szemben.

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