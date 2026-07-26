Váratlan fordulat: Trump leállította az Irán elleni támadásokat, közel lehet a megegyezés

Az amerikai haderő az ezt megelőző tizenhárom napban folyamatosan támadta Iránt. Egyelőre nem tisztázott, hogy a pénteki utasítás egyszeri döntés volt, vagy tartós fegyvernyugvás lehet-e kilátásban.

A lap forrásai szerint Trump egyszerre akart teret adni a diplomáciának és ismerte fel, hogy a jelenlegi, korlátozott csapások nem elég hatékonyak.

Közben az elnök egy nagyobb offenzíva terveit is kézhez kapta, de még nem döntött az akció megindításáról.

Trump a Fehér Házban később úgy nyilatkozott, hogy bár megvan a lehetősége a katonai akciók folytatására vagy fokozására, jelenleg ésszerűbb stratégiának tartja a Teheránnal való megegyezést. Hozzátette, hogy

a tárgyalások már folynak, és az iráni fél napról napra komolyabban veszi az egyeztetéseket.

A csapások leállítására vonatkozó elnöki utasítás mindössze néhány órával azután született meg, hogy egy ománi küldöttség Teheránba érkezett, hogy tárgyalásokat kezdjen a Hormuzi-szoros újranyitásáról szóló megállapodásról.

A megbeszélések részleteit ismerő két regionális forrás szerint komoly előrelépés történt, így Omán és Irán akár már a hétvégén egyezségre juthat.

A javasolt megállapodás elfogadásáról ezt követően az amerikai elnök fog dönteni.

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