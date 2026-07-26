  • Megjelenítés
FONTOS Rég várt segítség vagy trójai faló? - Megoszlanak a vélemények az EU új terveiről
Váratlan fordulat: Trump leállította az Irán elleni támadásokat, közel lehet a megegyezés
Globál

Váratlan fordulat: Trump leállította az Irán elleni támadásokat, közel lehet a megegyezés

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump amerikai elnök pénteken arra utasította az amerikai fegyveres erőket, hogy ne hajtsanak végre újabb légicsapásokat Irán ellen, megszakítva ezzel a közel két hete tartó, mindennapos támadássorozatot – közölte két, a döntést jól ismerő forrás az Axios újságíróival.

Az amerikai haderő az ezt megelőző tizenhárom napban folyamatosan támadta Iránt. Egyelőre nem tisztázott, hogy a pénteki utasítás egyszeri döntés volt, vagy tartós fegyvernyugvás lehet-e kilátásban.

A lap forrásai szerint Trump egyszerre akart teret adni a diplomáciának és ismerte fel, hogy a jelenlegi, korlátozott csapások nem elég hatékonyak.

Közben az elnök egy nagyobb offenzíva terveit is kézhez kapta, de még nem döntött az akció megindításáról.

Trump a Fehér Házban később úgy nyilatkozott, hogy bár megvan a lehetősége a katonai akciók folytatására vagy fokozására, jelenleg ésszerűbb stratégiának tartja a Teheránnal való megegyezést. Hozzátette, hogy

Még több Globál

Bejelentette Irán: ha Amerika ezt meglépi, lángba borul egy egész földrajzi régió

Ballisztikus rakéták zúdultak Kijevre, Krivij Rih lángokban áll - Híreink az ukrán frontról vasárnap

Bejelentést tett Irán a Hormuzi-szoros jövőjével kapcsolatosan

a tárgyalások már folynak, és az iráni fél napról napra komolyabban veszi az egyeztetéseket.

A csapások leállítására vonatkozó elnöki utasítás mindössze néhány órával azután született meg, hogy egy ománi küldöttség Teheránba érkezett, hogy tárgyalásokat kezdjen a Hormuzi-szoros újranyitásáról szóló megállapodásról.

A megbeszélések részleteit ismerő két regionális forrás szerint komoly előrelépés történt, így Omán és Irán akár már a hétvégén egyezségre juthat.

A javasolt megállapodás elfogadásáról ezt követően az amerikai elnök fog dönteni.

Kapcsolódó cikkünk

Megindult a pusztító támadás, lángol a hatalmas olajfinomító

Hirtelen támadást indítottak Irán szövetségesei, európai katonák védték meg a dúsgazdag olajországot

Veszélyben a világkereskedelem: egy ázsiai atomhatalom próbálja megmenteni a törékeny békét az Egyesült Államok közreműködésével

Erővel akarná megnyitni a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalat Trump – A baj csak az, hogy ez nehezen fog összejönni

Címlapkép forrása: Scott Olson/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Belép a magyar piacra a görög energiaóriás, egyből egy hatalmas bevásárlással indítanak
Megtámadták a berlini Pride rendezvényt
Rekord gyorsasággal terjed az egykor végérvényesen halottnak hitt járvány: lesújtó adatok érkeztek Amerikából
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility