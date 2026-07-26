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Váratlanul Orbán Viktorról kezdett beszélni a Kreml: az oroszok is meglepődtek azon, ami történt
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Váratlanul Orbán Viktorról kezdett beszélni a Kreml: az oroszok is meglepődtek azon, ami történt

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A Kreml szóvivője is kommentálta azt, hogy Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök oroszul szólalt meg Tusványoson.

Orbán Viktor volt miniszterelnök azt kérdezte, hogy

Sto gyelaty?”

– vagyis „mit kell tenni?” beszédében.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Orbán Viktort „művelt embernek” nevezte, aki szerinte

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Nyikolaj Csernisevszkij művét idézte beszédében, de valószínűleg nem tud oroszul.

Hangsúlyozta: amikor Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal beszélt, mindig tolmácsot használt.

A tárgyalásokat sosem oroszul folytattuk, hanem mindig tolmácson keresztül”

– mondta Peszkov.

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