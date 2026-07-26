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Visszatoloncolták Németországba az Iszlám Állam támogatóját, ő támadt a melegfelvonulásra Berlinben
Globál

Visszatoloncolták Németországba az Iszlám Állam támogatóját, ő támadt a melegfelvonulásra Berlinben

MTI
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Szigorítják a biztonsági intézkedéseket az augusztus elsején kezdődő amszterdami WorldPride rendezvénysorozaton a hétvégi, halálos áldozatot követelő berlini gázolásos merénylet miatt.

Szombaton Berlin belvárosában egy furgon hajtott a helyi Pride felvonulás résztvevői közé. A gázolásban egy ember életét vesztette, legalább tizenhatan pedig megsérültek. Mivel

idén Amszterdam ad otthont a nemzetközi LMBTQ-közösség nagyszabású eseményének,

a holland város vezetése azonnal reagált a történtekre. Femke Halsema polgármester a szabadság elleni támadásnak nevezte a berlini merényletet, és úgy nyilatkozott, hogy teljes mértékben megérti, ha az eset haragot, félelmet vagy aggodalmat kelt a látogatókban.

A városvezetés, a rendőrség és az ügyészség képviselői már értékelték a biztonsági helyzetet, és folyamatosan egyeztetnek a szervezőkkel. A polgármester hangsúlyozta, hogy az amszterdami Pride biztosítása eleve magas szintű, de ha a helyzet megkívánja, további óvintézkedéseket is életbe léptetnek. Az új szabályokat úgy tervezik meg, hogy azok a lehető legkevésbé zavarják a résztvevőket.

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A német sajtó vasárnapi beszámolói szerint a berlini gázolás gyanúsítottja az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója, akit a bíróság korábban már elítélt. A Der Spiegel és a Bild értesülései szerint a német állampolgárságú Abdul B. 2025-ben

Szíriában próbált csatlakozni a terrorszervezethez, de Libanonban elfogták. Ezt követően visszatoloncolták Németországba,

ahol 2026-ban az állam biztonságát veszélyeztető, súlyos erőszakos bűncselekmény előkészítése miatt ítélték el.

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