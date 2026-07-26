  • Megjelenítés
Zelenszkij: ballisztikus terror, ami éjszaka történt
Globál

Zelenszkij: ballisztikus terror, ami éjszaka történt

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Heves orosz rakéta- és dróncsapások érték Ukrajnát az éjszaka, vannak áldozatok, és komoly károk keletkeztek több nagyvárosban, köztük Kijevben - közölték vasárnap az ukrán hatóságok.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy

Oroszország nyolc rakétával, illetve manőverező robotrepülőgéppel, valamint 136 drónnal intézett támadást.

Zelenszkij "ballisztikus terrorról" beszélt, s újfent légvédelmi eszközök időben történő szállítására szólította fel hazája nyugati partnereit.

Oleh Szinyehubov megyei kormányzó szerint a kelet-ukrajnai Harkivban egy 40 éves nő meghalt az orosz támadásban. A kormányzónak a Telegramon adott tájékoztatása szerint kilencen pedig megsebesültek, köztük egy tízéves fiú is.

Még több Globál

Ballisztikus rakéták zúdultak Kijevre, Krivij Rih lángokban áll - Híreink az ukrán frontról vasárnap

Legénység nélküli hadihajót fejleszt Oroszország

Orosz-ukrán háború: a légicsapások leállításáról suttognak, most reagált a Kreml is

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint

az ukrán fővárost ért támadásokban legalább három ember sebesült meg.

Hozzátette, hogy a város legalább három kerületében tüzek keletkeztek a lehulló harceszközök törmelékei következtében.

Az ukrán légierő közlése szerint ballisztikus rakétákkal támadták Kijevet. A károk között az ukrán polgári védelmi hatóságok egy lángoló raktárról, 11 járműről, egy négyemeletes házról és egy nem lakócélú ingatlanról számolt be.

Kapcsolódó cikkünk

Ballisztikus rakéták zúdultak Kijevre, Krivij Rih lángokban áll - Híreink az ukrán frontról vasárnap

Címlapkép forrása: Niall Carson/PA Images via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bejelentette Irán: ha Amerika ezt meglépi, lángba borul egy egész földrajzi régió
Jön a fordulat a magyar időjárásban: kiderült, mikor ér véget a kánikula
Megindult a pusztító támadás, lángol a hatalmas olajfinomító
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility