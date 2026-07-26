Zelenszkij: ballisztikus terror, ami éjszaka történt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy

Oroszország nyolc rakétával, illetve manőverező robotrepülőgéppel, valamint 136 drónnal intézett támadást.

Zelenszkij "ballisztikus terrorról" beszélt, s újfent légvédelmi eszközök időben történő szállítására szólította fel hazája nyugati partnereit.

Oleh Szinyehubov megyei kormányzó szerint a kelet-ukrajnai Harkivban egy 40 éves nő meghalt az orosz támadásban. A kormányzónak a Telegramon adott tájékoztatása szerint kilencen pedig megsebesültek, köztük egy tízéves fiú is.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint

az ukrán fővárost ért támadásokban legalább három ember sebesült meg.

Hozzátette, hogy a város legalább három kerületében tüzek keletkeztek a lehulló harceszközök törmelékei következtében.

Az ukrán légierő közlése szerint ballisztikus rakétákkal támadták Kijevet. A károk között az ukrán polgári védelmi hatóságok egy lángoló raktárról, 11 járműről, egy négyemeletes házról és egy nem lakócélú ingatlanról számolt be.

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