A tervezettnél sokkal hamarabb tér vissza Magyarországra a közel-keleti légitársaság

Július 31-től újraindítja budapesti járatait a Flydubai.
Az egyesült arab emírségekbeli légitársaság idén már kétszer is felfüggesztette a magyar fővárosba közlekedő járatait, így most másodszor állítja helyre a ferihegyi útvonalat.
A vállalat hétfőn a saját honlapján jelentette be a döntést. A dubaji székhelyű légitársaság idén először februárban, az Irán elleni amerikai támadást követően határozott úgy, hogy szünetelteti a Dubaj és Budapest között közlekedő járatait, majd a közel-keleti feszültség enyhülésével, május végén újraindította a forgalmat.
Ez a helyzet azonban csak néhány napig tartott, június elején ugyanis ismét a járatok felfüggesztése mellett döntöttek. Bár akkor úgy tűnt, hogy a leállás egészen augusztus végéig elhúzódhat,
a légitársaság végül a vártnál hamarabb vette vissza menetrendjébe a budapesti járatot.
Kép forrása: APCO
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