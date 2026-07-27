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A tervezettnél sokkal hamarabb tér vissza Magyarországra a közel-keleti légitársaság
Globál

A tervezettnél sokkal hamarabb tér vissza Magyarországra a közel-keleti légitársaság

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Július 31-től ismét elindítja budapesti járatait a Flydubai. Az egyesült arab emírségekbeli légitársaság idén már kétszer is felfüggesztette a magyar fővárosba közlekedő járatait, így most másodszor állítják vissza a ferihegyi útvonalat.

Július 31-től újraindítja budapesti járatait a Flydubai.

Az egyesült arab emírségekbeli légitársaság idén már kétszer is felfüggesztette a magyar fővárosba közlekedő járatait, így most másodszor állítja helyre a ferihegyi útvonalat.

A vállalat hétfőn a saját honlapján jelentette be a döntést. A dubaji székhelyű légitársaság idén először februárban, az Irán elleni amerikai támadást követően határozott úgy, hogy szünetelteti a Dubaj és Budapest között közlekedő járatait, majd a közel-keleti feszültség enyhülésével, május végén újraindította a forgalmat.

Ez a helyzet azonban csak néhány napig tartott, június elején ugyanis ismét a járatok felfüggesztése mellett döntöttek. Bár akkor úgy tűnt, hogy a leállás egészen augusztus végéig elhúzódhat,

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a légitársaság végül a vártnál hamarabb vette vissza menetrendjébe a budapesti járatot.

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Kép forrása: APCO

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