Aláírták: tízezrekkel bővül az orosz hadsereg létszáma

RSM Blog Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság? A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az

Bankmonitor Három változás a személyi kölcsönöknél, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül Két bank csökkentette a személyi hiteleinek a kamatát. Egy harmadik pedig megemelte a maximális futamidőt, így hosszabb futamidővel, alacsonyabb havi törlesztőrészlet mellett lehet hitelt igény

Holdblog Erős gazdaság, mégis menekülnek a befektetők - Ezért mérgező a populizmus A gazdaság közel megduplázódott másfél évtized alatt, a tőzsde dollárban mérve mégis ugyanott áll, mint 15 évvel ezelőtt. A népesség növekvő és fiatal, az ország... The post Erős gazda

Holdblog Az iráni háború miatt a gázpiacon nagyobb a baj, mint az olajnál A százdolláros olaj már közel van, de a Hormuzi-szoros körüli konfliktus hatása messze túlmutat a benzinkutakon. Az ellátási zavarok az európai gázárakat, a műtrágyagyártást és... The pos

Holdblog Korunk egyik legkárosabb hülyesége: a lakástulajdonlás (A bejegyzés szerzője szerint.) Húsz évvel ezelőtt rájöttem arra, amit - például nálunk - mindmáig nem ért az emberek többsége. Arra, hogy az észak-európai népek... The post Korunk e

ChikansPlanet Itt a valaha volt legerősebb El Niño, ami sokat elárul a ránk váró jövőről A 2026-os El Niño az átlagoshoz képest 2 fokkal emelheti az óceánfelszín hőmérsékletét, így az idei lehet a valaha mért második legmelegebb év. Ez nem csupán me

KonyhaKontrolling Sokba kerül neked az önbizalomhiány A mai téma ugyan inkább a pszichológia témakörébe tartozik, de nagyon komoly hatása van a pénzügyeinkre is. Az önbizalom egy kétélű fegyver. A túl sok és a túl kevés is bajba sodorhatja az