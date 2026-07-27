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Aláírták: tízezrekkel bővül az orosz hadsereg létszáma
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Aláírták: tízezrekkel bővül az orosz hadsereg létszáma

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Vlagyimir Putyin orosz elnök új rendeletet írt alá, amelynek értelmében az orosz fegyveres erők összlétszáma 2 426 130 főre módosul, és ebből a tényleges katonai szolgálatot teljesítők száma 1 535 000 fő lesz - jelentette a TASzSz.

A dokumentum értelmében

a teljes létszám 27 ezer fővel bővül, ezen belül az aktív katonák száma 25 ezerrel emelkedik.

Az erről szóló elnöki rendelet augusztus 1-jén lép hatályba.

A jogszabály emellett legfeljebb 13 400 főben határozza meg az orosz védelmi minisztérium központi apparátusának létszámát, amelybe a biztonsági őrök és az egyéb kisegítő munkatársak nem tartoznak bele. A kijelölt állományból 4930-an köztisztviselői státuszban látják majd el feladataikat.

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