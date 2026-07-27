Bejelentés jött Iránból: egyszerűen nem igaz, hogy megtörtént a várva várt fordulat

Jelenleg semmilyen tárgyalást nem folytatunk az Egyesült Államokkal"

– jelentette ki Eszmáil Bagáji, a tárca szóvivője, aki egyúttal cáfolta azokat az értesüléseket is, amelyek szerint Teherán megbeszéléseket kezdeményezett.

Donald Trump amerikai elnök a hétvégén leállította az Irán elleni katonai csapásokat. Mike Waltz, az USA ENSZ-nagykövete közölte, hogy Trump ezzel együtt "teret enged a tárgyalásoknak", és "ad némi mozgásteret" a diplomáciai rendezésnek, ugyanakkor hozzátette, hogy Amerika kész a támadások folytatására.

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