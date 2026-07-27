Beleszállt Trumpba a kommunista szigetország vezetője: politikai népirtásról és háborús fegyverekről beszélt

A Pinar del Río tartományban tartott beszédében az államfő kijelentette:
Washington célja az ország "gazdasági megfojtása", és ennek érdekében olajembargót, valamint pénzügyi korlátozásokat alkalmaz.
Szavai szerint ezek súlyosan hozzájárultak Kuba elhúzódó gazdasági válságához, az energiaellátási zavarokhoz, az ismétlődő, olykor egy napnál is hosszabb áramkimaradásokhoz és az ipari termelés visszaeséséhez.
Díaz-Canel a szankciókat "háborús fegyvernek", illetve a Reuters beszámolója szerint "politikai népirtásnak" nevezte. Azt mondta, hogy az Egyesült Államok intézkedései a kubai egészségügyet is súlyosan érintik, és emlékeztetett arra, hogy az ENSZ Közgyűlése évről évre elítéli az országgal szembeni egyoldalú korlátozó intézkedéseket.
A kubai elnök bírálta az Egyesült Államok külügyminisztériumának egy közelmúltbeli jelentését is, amely Kuba részéről amerikai intézményekbe történő beépüléssel, valamint baloldali szélsőséges csoportok támogatásával kapcsolatos vádakat fogalmazott meg. Díaz-Canel szerint Washington Kubát teszi felelőssé az Egyesült Államokon belüli társadalmi feszültségekért.
Beszédében hangsúlyozta, hogy Kuba meg kívánja őrizni szuverenitását, és folytatja a nemrég elfogadott, 176 intézkedésből álló gazdasági program végrehajtását. Elmondása szerint a kormány új gazdálkodási modelleket vezet be, ösztönzi a munkavállalókat és a mezőgazdasági termelőket, valamint teret kíván adni a felelős beruházásoknak.
Az ünnepségen az elnök ismételten a szankciók és az olajembargó megszüntetését kérte, egyúttal megköszönte a Kubának nyújtott nemzetközi humanitárius segítséget. Hangsúlyozta, hogy Kuba nem jelent fenyegetést az Egyesült Államokra vagy más országokra.
A Reuters megjegyezte:
Kuba évtizedek óta a legsúlyosabb gazdasági válságával küzd.
A gyakori áramkimaradások, az üzemanyaghiány és az infrastruktúra elöregedése jelentősen megnehezíti a közlekedést, az ipari termelést és a közszolgáltatások működését. Washington szerint a válság fő oka a kubai gazdaság rossz irányítása és az elmaradt beruházások.
A július 26-i nemzeti felkelés napja az 1953-as Moncada laktanya elleni támadás évfordulója. Fidel Castro és mintegy száz fegyveres társa ekkor indította el azt a felkelést, amely több mint öt évvel később Fulgencio Batista rendszerének megdöntéséhez vezetett.
Címlapkép forrása: MTI
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