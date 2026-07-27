Bemondták az oroszok: újabb ország szállhat be az Ukrajna elleni háborúba - 100 ezer katonát küldhetnek orosz oldalra

Irán egyre mélyebb konfliktusba kerül Ukrajnával, Sztanyiszláv Krapivnyik orosz katonai szakértő szerint nem kizárható, hogy Észak-Koreához hasonlóan Teherán is katonákat küld majd az ukrajnai háborúba.

Irán az Ukrajna elleni invázió első napjai óta támogatja Oroszországot, eleinte drónokkal, majd rakétákkal segítette Moszkvát. Az ukrán haderő a napokban megtámadott egy iráni teherszállító hajót a Kaszpi-tengeren, egy iráni állampolgár meghalt. Az incidens után Teherán megfenyegette Ukrajnát, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig kijelentette, hogy Kijev háborúban áll Iránnal.

Sztanyiszláv Krapivnyik orosz katonai szakértő arról beszélt az MK.ru-nak: Irán fenyegetéseit nem érdemes félvállról venni, hiszen az Amerikával való háború jól bizonyítja, hogy Teherán hajlandó bizonyos határokat átlépni. Példának említette: Teherán március 7-én megfenyegette a Közel-Kelet olajmonarchiáit, amiért Amerikát segítik, majd el is kezdte őket másnap támadni.

Krapivnyik úgy látja:

nem kizárható, hogy Irán Ukrajna ellen is katonai intervenciót fog kezdeni, hiszen a tankeres incidens mellett a két ország összetűzésben állt Szíriában is, Izrael pedig burkoltan támogatja Ukrajnát.

Krapivnyik azt mondta: kézenfekvő lehet az izraeli ukrán követség megtámadása, a Szíriában szerinte tartózkodó SZBU-katonák megtámadása. De Teherán ennél tovább is mehet: rakétáik elérik Odesszát, sőt, akár katonákat is küldhetnek Oroszország oldalára a háborúba, ahogy Észak-Korea tette.

Irán jelenleg egymillió embert tart fegyverben, simán tudnak mozgósítani még 2-3 milliót. Az amerikaiaknak ennek tizede sincs állományban, simán küldhetnek önkénteseket az ukrajnai háborúba”

– mondta Krapivnyik.

Szerinte 100 ezer friss iráni katona Oroszország bevetése Ukrajna ellen simán reális, azt nem fejti ki, miért. Észak-Korea nagyjából 10-20 ezer katonát küldött Kurszk megye védelmére 2024-ben úgy, hogy az ország nem állt aktív háborúban a régió legerősebb országaival szemben.

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