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Betelt a pohár a magyar utakon: kemény korlátozások jöhetnek a rolleresekre és a gyorshajtókra
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Betelt a pohár a magyar utakon: kemény korlátozások jöhetnek a rolleresekre és a gyorshajtókra

MTI
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Két hét alatt több mint 160 ezren töltötték ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlekedésbiztonsági kérdőívét, amelyben a válaszadók többsége szigorúbb fellépést sürget az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. A kitöltők támogatják az átlagsebesség-mérés bevezetését, a kamerás ellenőrzés kiterjesztését, valamint az elektromos rollerek szabályozásának szigorítását is. A kérdőív szeptember 9-ig érhető el.

Két hét alatt több mint 160 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét;

a válaszadók szigorúbb fellépést várnak többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben

- tudatta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) közleményben.

"Tavaly 456 ember vesztette életét a magyar utakon, több mint 4500-an szenvedtek súlyos sérülést és közel 15 ezer ember sérült meg közlekedési balesetben.

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A tragédiák jelentős része nem elkerülhetetlen baleset, hanem tudatos szabályszegések következménye

- áll a tárca közleményében.

A KBM július 16-án tette közzé közlekedésbiztonsági kérdőívét arról, hogyan lehetne visszaszorítani a legsúlyosabb közlekedési szabályszegéseket, csökkenteni a halálos balesetek számát.

A válaszadók többsége szerint a legsúlyosabb és visszatérő szabályszegések esetében a jelenlegi szankciók nem jelentenek kellő visszatartó erőt. A válaszadók nagy arányban támogatják az illegális utcai versenyzés elleni szigorúbb fellépést, a halált vagy súlyos sérülést okozó gyorshajtók szigorúbb felelősségre vonását, a visszaeső szabályszegők büntetésének szigorítását, az átlagsebesség-mérés bevezetését, a buszsávok jogosulatlan használatának, a vasúti átjárókra vonatkozó szabályok megszegésének és a megállási tilalom megsértésének automatikus kamerás ellenőrzését.

A kérdőív eredményei összhangban vannak az európai tapasztalatokkal: számos országban a legsúlyosabb közlekedési szabályszegések visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég, olvasható a közleményben.

A kitöltők jelentős része támogatja, hogy az elektromos rollereket teljesítményük alapján két járműkategóriába sorolják, kötelezővé váljon a bukósisak használata, valamint a kisebb teljesítményű rollereket csak 14 éves kortól lehessen használni.

A közlekedésbiztonsági kérdőív szeptember 9-ig elérhető, kitöltése anonim és önkéntes. A kérdőívet a következő linkről érhetik el az érdeklődők: www.kormany.hu/kozlekedesbiztonsag - közölte a KBM.

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