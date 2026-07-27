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Brutális árat követelt a hőhullám: több mint kétezerrel nőtt a halálozások száma Belgiumban
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Brutális árat követelt a hőhullám: több mint kétezerrel nőtt a halálozások száma Belgiumban

MTI
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Belgiumban okozta a legnagyobb többlethalálozást Európában a június végi hőhullám az EuroMOMO európai halálozás-monitorozó hálózat adatai szerint, amelyeket a Het Nieuwsblad belga napilap ismertetett hétfőn.

Európában Belgiumban okozta a legnagyobb többlethalálozást a június végi hőhullám.

A belga közegészségügyi intézet, a Sciensano számításai alapján a rendkívüli meleg időszakban több mint kétezerrel többen haltak meg az átlagos aránynál. A többlethalálozás mértéke elérte a 48 százalékot, így meghaladta a hasonlóan magas hőmérsékletet tapasztaló Franciaországban mért 23, illetve a Hollandiában regisztrált 13 százalékot.

Geert Molenberghs biostatisztikus a lapnak nyilatkozva elmondta: a hőség hatásai a szegényebb térségekben élőket sújtották a leginkább. Rámutatott, hogy jelentős különbség mutatkozott Belgium északi és déli fele, Flandria és Vallónia között, ami szerinte egyértelműen társadalmi-gazdasági tényezőkre is visszavezethető. Mint fogalmazott, egy zöldterülettel körülvett családi házban kevésbé emelkedik a hőmérséklet, mint egy zsúfolt, kis alapterületű lakásban. Hozzátette, hogy hőség okozta többlethalálozásokban Belgium rendezetlen településszerkezete és beépítési gyakorlata is szerepet játszhat.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy Franciaországon belül is jelentős regionális eltérések mutatkoztak. Észak-Franciaországban a többlethalálozás Belgiuméhoz hasonló mértékű volt, míg az ország déli, különösen délkeleti részein alig haladta meg a megszokott szintet, mivel ezek a térségek jobban alkalmazkodtak a tartósan magas hőmérséklethez.

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A Statbel belga statisztikai hivatal múlt csütörtökön közzétett előzetes adatai szerint a júniusi hőhullám idején kiugróan magas volt a halálozások száma Belgiumban. Június 27-én mintegy 650, június 28-án pedig körülbelül 640 halálesetet regisztráltak,

a június 27-i adat a koronavírus-járvány első hullámát leszámítva a 21. század második legmagasabb napi halálozási értéke volt.

A hivatal ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az összes halálokot tartalmazó előzetes adatok önmagukban nem bizonyítják a hőhullám és a többlethalálozás közötti közvetlen összefüggést, ennek megállapításához további elemzések szükségesek.

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