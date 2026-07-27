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Brutális hőhullám csap le Franciaországra, 40 fok és súlyosbodó tűzveszély jön
Globál

Brutális hőhullám csap le Franciaországra, 40 fok és súlyosbodó tűzveszély jön

MTI
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Franciaországot kedden egy újabb hőhullám éri el, és a várható magas hőmérséklet kedvezőtlen az ország déli részén pusztító tüzek oltásának szempontjából - közölte a francia meteorológiai szolgálat.

Kedden újabb hőhullám éri el Franciaországot, a rendkívüli meleg pedig tovább nehezítheti az ország déli részén pusztító erdőtüzek oltását

– közölte a francia meteorológiai szolgálat.

"Az erős hőség kedden az ország nagy részét eléri, a csúcspontja pedig szerdán várható" - írta hétfőn a Météo-France, amely szerint ismét 38 Celsius-fokra lehet számítani Párizsban és Toursban, 36 Celsius-fokra Lyonban és Grenoble-ban, és akár 40 Celsius-fokra délnyugaton, ahol a tűzvészek pusztítanak az Atlanti-óceán partján található Girondes és Landes megyékben.

Csütörtökön a Météo-France kisebb enyhülést jelez előre, s a hőhullám keleti irányba történő elmozdulását, de a hőmérséklet a hét folyamán továbbra is magas marad. Az újabb kánikulai epizód pontos időtartamát még nem tudták pontosan meghatározni a szakemberek.

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Idén nyáron Franciaországban ez a negyedik rendkívüli hőhullám, amikor is a hőmérséklet több napon keresztül rendkívül magas, és a levegő éjszaka sem hűl le.

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