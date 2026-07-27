Csapás érte a gazdag monarchiát: lehet, hogy felsültek a modern légvédelmi eszközök

A jemeni lázadók vezetősége úgy véli, hogy a szaúd-arábiai nyilatkozatok valójában elterelések, mert a valóságban egyáltalán nem értek el olyan sikereket, mint azt állítják. A húszik úgy vélik, hogy Rijád azért tette ezt, hogy

eltussolják védelmi rendszereik kudarcát a célpontjaikat sikeresen elérő jemeni drónok felderítésében és elfogásában.

Kijelentésüket nem támasztották egyéb módon alá.

Ezt követően újra megerősítették, hogy Rijádnak figyelembe kell vennie a szuverenitásukat, erről beszélt Naszruddin Amer, a Szába jemeni hírügynökség igazgatótanácsának elnöke. Ezután követeléseket fogalmaztak meg a szomszédjuk felé, szerintük Szaúd-Arábiának véget kellene vetnie a jemeni blokádnak. Kiemelték a kikötők és repterek megnyitását, a kereskedelem megkönnyítését a foglyok szabadon engedését.

A felek több rakétatámadást intéztek egymás ellen, ma Szaúd-Arábiát Irak felől is támadás érte, amelyet a kormányzat szerint sikeresen hatástalanítottak. Kijelentették, hogy az olajinfrastruktúra ellen irányult az akció, de a légvédelem ezt hatékonyan elhárította, ezt cáfolták most a húszik.

Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images