  • Megjelenítés
Csúnya baklövés Zelenszkij részéről: saját sírját áshatta meg ezzel az egyetlen döntéssel
Globál

Csúnya baklövés Zelenszkij részéről: saját sírját áshatta meg ezzel az egyetlen döntéssel

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alighanem elszámította magát, amikor menesztette a népszerű védelmi miniszterét, Mihajlo Fedorovot, ezzel ugyanis egyszerre két komoly problémát szabadított magára. Egyrészt politikai válságot robbantott ki, amelynek hullámai még ma is érezhetők az utcákon, másrészt az egykor hűséges szövetségeséből olyan politikai ellenfelet faragott, akinek a népszerűsége immár a sajátjával vetekszik - írja elemzésében a Kyiv Independent.

Az ukrán közvélemény elsöprő többséggel elutasította az elnök döntését.

A Rating Group július 22-én közzétett felmérése alapján a megkérdezettek 72 százaléka ellenezte Fedorov menesztését, és mindössze 5 százalékuk támogatta azt. Zelenszkij látszólag saját kezűleg adott lendületet egykori bizalmasának, hiszen Fedorov bizalmi mutatója egyetlen hét leforgása alatt 35-ről 65 százalékra ugrott, amivel már magát az államfőt is megelőzte.

Fedorov ezzel felzárkózott Ukrajna legnépszerűbb politikusai közé, akik könnyedén ringbe szállhatnának egy esetleges elnökválasztáson. Fiatalságával, reformorientált múltjával, valamint azzal az ígéretével, hogy végleg szakít a régi, korrupt politikai elittel, Fedorov egyre inkább azt a karaktert testesíti meg, amely 2019-ben magát Zelenszkijt is hatalomra segítette.

Így gyakorlatilag egy "Zelenszkij 2.0"-ként pozicionálhatná magát.

Még több Globál

Nagy bejelentést tett a szerb elnök - közel lehet a Mol régóta várt üzlete

Putyin Ukrajna feldarabolását jövendölte, kulcsfontosságú találkozó jön – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Most szabadulhat el igazán a pokol: támadás érte a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalmát, válaszcsapás készül

A politikusok bizalmi rangsorát a londoni nagykövetként szolgáló volt főparancsnok, Valerij Zaluzsnij vezeti 70 százalékkal, akit Fedorov követ a második helyen. A harmadik Kirilo Budanov elnöki hivatalvezető 62 százalékkal. Zelenszkij jelenleg csupán a negyedik helyen áll 59 százalékos mutatóval. Egy esetleges elnökválasztás első fordulójában a válaszadók 22,3 százaléka szavazna Zelenszkijre, 14,9 százaléka Zaluzsnijra, és 13,4 százaléka Fedorovra, aki korábban egyáltalán nem is szerepelt az ilyesféle felmérésekben.

Eddig, lényegében január óta, egy háromfős verseny alakult ki. A két fő opció Zelenszkij és Zaluzsnij volt, Budanov pedig a joker

- vélekedett Volodimir Feszenko politikai elemző a Kyiv Independentnek. Feszenko szerint mostanra nyilvánvalóan négyfősre bővült a mezőny.

A kulcstényező jelenleg a körülötte kialakult mitológia – Ukrajna legsikeresebb reformerének és a drónhadviselés atyjának a képe

- firtatta Fedorov erősségeit Feszenko.

Fedorov a menesztése után nem hátrált meg, hiába tartották Zelenszkij egyik legközelebbi szövetségesének egészen 2019 óta – kezdetben tanácsadóként, később a digitális átalakításért felelős tárcavezetőként és miniszterelnök-helyettesként, majd 2026 elejétől védelmi miniszterként. Fedorov visszahelyezését követelve ezrek vonultak az utcára. A politikai patthelyzet egyelőre feloldhatatlannak tűnik: bár Zelenszkij más pozíciókat is felajánlott neki, a korábbi tárcavezető kizárólag a védelmi minisztérium irányítását fogadná el.

Az elemző ugyanakkor óva int attól, hogy bárki messzemenő következtetéseket vonjon le a jelenlegi adatokból.

Feszenko szerint Fedorov gyors felívelése jórészt a körülötte kialakult hirtelen médiafelhajtásnak köszönhető, hiszen július elején az ukrán választók közel fele még azt sem tudta, ki ő. További politikai karrierje azon múlik, hogy csatlakozik-e az ellenzékhez, visszatér-e Zelenszkij csapatába, vagy esetleg teljesen kivonul az üzleti életbe.

Ha viszont az ultimátumai után mégis védelmi miniszterként térne vissza, azt a közvélemény egyértelműen Zelenszkij vereségeként és Fedorov győzelmeként értékelné.

A választások időpontja szintén kulcsfontosságú kérdés. A 2022 óta érvényben lévő hadiállapot kifejezetten tiltja a voksolás megtartását, annak feloldására vagy a vonatkozó jogszabályok módosítására pedig aligha kerülhet sor valamilyen tűzszünet előtt. Oroszország azonban eddig nem mutatott hajlandóságot a fegyverszünetre, ukrán civil szervezetek pedig bírálják a választások hadiállapot idején történő potenciális megrendezését, mondván, az komoly biztonsági kockázatokkal járna, és aligha lehetne biztosítani a demokratikus, tisztességes és valódi versenyen alapuló feltételeket.

Kapcsolódó cikkünk

Putyin erőset mondott Ukrajna jövőjéről, kulcsfontosságú találkozó jön – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Itt a lista: külföldről mondták meg, mit kellene tennie a Tisza-kormánynak
Tisza-kormány: csökken a Tisza támogatottsága, rendkívüli ülést tartanak
Három ország is megtámadta Iránt - Teherán árulást, nemzetközi jogsértést kiált
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility