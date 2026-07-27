Csúnya baklövés Zelenszkij részéről: saját sírját áshatta meg ezzel az egyetlen döntéssel

Az ukrán közvélemény elsöprő többséggel elutasította az elnök döntését.

A Rating Group július 22-én közzétett felmérése alapján a megkérdezettek 72 százaléka ellenezte Fedorov menesztését, és mindössze 5 százalékuk támogatta azt. Zelenszkij látszólag saját kezűleg adott lendületet egykori bizalmasának, hiszen Fedorov bizalmi mutatója egyetlen hét leforgása alatt 35-ről 65 százalékra ugrott, amivel már magát az államfőt is megelőzte.

Fedorov ezzel felzárkózott Ukrajna legnépszerűbb politikusai közé, akik könnyedén ringbe szállhatnának egy esetleges elnökválasztáson. Fiatalságával, reformorientált múltjával, valamint azzal az ígéretével, hogy végleg szakít a régi, korrupt politikai elittel, Fedorov egyre inkább azt a karaktert testesíti meg, amely 2019-ben magát Zelenszkijt is hatalomra segítette.

Így gyakorlatilag egy "Zelenszkij 2.0"-ként pozicionálhatná magát.

A politikusok bizalmi rangsorát a londoni nagykövetként szolgáló volt főparancsnok, Valerij Zaluzsnij vezeti 70 százalékkal, akit Fedorov követ a második helyen. A harmadik Kirilo Budanov elnöki hivatalvezető 62 százalékkal. Zelenszkij jelenleg csupán a negyedik helyen áll 59 százalékos mutatóval. Egy esetleges elnökválasztás első fordulójában a válaszadók 22,3 százaléka szavazna Zelenszkijre, 14,9 százaléka Zaluzsnijra, és 13,4 százaléka Fedorovra, aki korábban egyáltalán nem is szerepelt az ilyesféle felmérésekben.

Eddig, lényegében január óta, egy háromfős verseny alakult ki. A két fő opció Zelenszkij és Zaluzsnij volt, Budanov pedig a joker

- vélekedett Volodimir Feszenko politikai elemző a Kyiv Independentnek. Feszenko szerint mostanra nyilvánvalóan négyfősre bővült a mezőny.

A kulcstényező jelenleg a körülötte kialakult mitológia – Ukrajna legsikeresebb reformerének és a drónhadviselés atyjának a képe

- firtatta Fedorov erősségeit Feszenko.

Fedorov a menesztése után nem hátrált meg, hiába tartották Zelenszkij egyik legközelebbi szövetségesének egészen 2019 óta – kezdetben tanácsadóként, később a digitális átalakításért felelős tárcavezetőként és miniszterelnök-helyettesként, majd 2026 elejétől védelmi miniszterként. Fedorov visszahelyezését követelve ezrek vonultak az utcára. A politikai patthelyzet egyelőre feloldhatatlannak tűnik: bár Zelenszkij más pozíciókat is felajánlott neki, a korábbi tárcavezető kizárólag a védelmi minisztérium irányítását fogadná el.

Az elemző ugyanakkor óva int attól, hogy bárki messzemenő következtetéseket vonjon le a jelenlegi adatokból.

Feszenko szerint Fedorov gyors felívelése jórészt a körülötte kialakult hirtelen médiafelhajtásnak köszönhető, hiszen július elején az ukrán választók közel fele még azt sem tudta, ki ő. További politikai karrierje azon múlik, hogy csatlakozik-e az ellenzékhez, visszatér-e Zelenszkij csapatába, vagy esetleg teljesen kivonul az üzleti életbe.

Ha viszont az ultimátumai után mégis védelmi miniszterként térne vissza, azt a közvélemény egyértelműen Zelenszkij vereségeként és Fedorov győzelmeként értékelné.

A választások időpontja szintén kulcsfontosságú kérdés. A 2022 óta érvényben lévő hadiállapot kifejezetten tiltja a voksolás megtartását, annak feloldására vagy a vonatkozó jogszabályok módosítására pedig aligha kerülhet sor valamilyen tűzszünet előtt. Oroszország azonban eddig nem mutatott hajlandóságot a fegyverszünetre, ukrán civil szervezetek pedig bírálják a választások hadiállapot idején történő potenciális megrendezését, mondván, az komoly biztonsági kockázatokkal járna, és aligha lehetne biztosítani a demokratikus, tisztességes és valódi versenyen alapuló feltételeket.

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