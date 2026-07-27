Egészen elképesztő, mit tett az interneten az Amerikai Egyesült Államok elnöke

Néhány órája valóságos AI-cunamit zúdított közösségi oldalára Donald Trump amerikai elnök, a képekkel egyszerre fenyegette Iránt, politikai ellenfeleit (sőt, szövetségeseit) és jelentette be, hogy indulni kíván (alkotmányellenesen) a 2028-as elnökválasztáson.

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Trump kifejezetten aktív volt tegnap este Truth Social oldalán: két óra leforgása alatt összesen 42 képet posztolt ki, nagyrészt mesterséges intelligencia (AI) által generált fotókat.

A képek közt több is van, amely hasonló üzenetet hordoz, sőt, szinte teljesen ugyanolyan.

Trump egymás után hatszor kiposztolta, ahogy amerikai katonák jelenlétében egy iráni tankerhajóra amerikai zászlót tűz ki, azzal a felirattal, hogy „ez mostantól a mi tankerünk.”

Forrás: Truth Social

Kirakott három képet is arról, ahogy iráni tankerhajók robbannak fel, „viszlát, gépház” felirattal – utalva arra, hogy az amerikai blokád során a blokádsértő hajókat a géptér megrakétázásával bénítják meg az amerikai katonák.

Forrás: Truth Social

Az elnök rakott ki egymás után három AI-generált képet arról is, ahogy amerikai vadászgépek Iránt bombázzák, a „világ védelmezői” felirattal.

Egy AI-képen pedig az látható, ahogy amerikai vadászbombázók Harg szigetét támadják, melyet Irán olajexport-állomásként használ.

Forrás: Truth Social

Az elnök kiposztolt nyolc különféle képet arról is, hogy 2028-ban indulni kíván az elnökválasztáson. A képeken a politikus többnyire Trump 2028 sapkában látható.

Forrás: Truth Social

A posztok maradék részén Trump a politikai ellenfeleit támadja (köztük a republikánusokat is, akiknek szerinte gerincet kellene növeszteniük), vagy valamilyen hazafias tematikát ábrázol (pl. fehérfejű rétisas, vadászgépek repülnek, amerikai zászló lobog). Az egyik fotón pedig az 1963-ban elhunyt, demokrata John F. Kennedy elnökkel látható, a Fehér Ház előtt.

Forrás: Truth Social

Nem világos, hogy az Egyesült Államok elnöke maga készítette-e ezeket a képeket, vagy valahonnan „összeszedte” őket az internetről. Az üzenetük azonban egyértelmű.

Címlapkép forrása: Samuel Corum/Sipa/Bloomberg via Getty Images