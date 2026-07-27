Egészen elképesztő, mit tett az interneten az Amerikai Egyesült Államok elnöke

Trump kifejezetten aktív volt tegnap este Truth Social oldalán: két óra leforgása alatt összesen 42 képet posztolt ki, nagyrészt mesterséges intelligencia (AI) által generált fotókat.
A képek közt több is van, amely hasonló üzenetet hordoz, sőt, szinte teljesen ugyanolyan.
- Trump egymás után hatszor kiposztolta, ahogy amerikai katonák jelenlétében egy iráni tankerhajóra amerikai zászlót tűz ki, azzal a felirattal, hogy „ez mostantól a mi tankerünk.”
- Kirakott három képet is arról, ahogy iráni tankerhajók robbannak fel, „viszlát, gépház” felirattal – utalva arra, hogy az amerikai blokád során a blokádsértő hajókat a géptér megrakétázásával bénítják meg az amerikai katonák.
- Az elnök rakott ki egymás után három AI-generált képet arról is, ahogy amerikai vadászgépek Iránt bombázzák, a „világ védelmezői” felirattal.
- Egy AI-képen pedig az látható, ahogy amerikai vadászbombázók Harg szigetét támadják, melyet Irán olajexport-állomásként használ.
- Az elnök kiposztolt nyolc különféle képet arról is, hogy 2028-ban indulni kíván az elnökválasztáson. A képeken a politikus többnyire Trump 2028 sapkában látható.
- A posztok maradék részén Trump a politikai ellenfeleit támadja (köztük a republikánusokat is, akiknek szerinte gerincet kellene növeszteniük), vagy valamilyen hazafias tematikát ábrázol (pl. fehérfejű rétisas, vadászgépek repülnek, amerikai zászló lobog). Az egyik fotón pedig az 1963-ban elhunyt, demokrata John F. Kennedy elnökkel látható, a Fehér Ház előtt.
Nem világos, hogy az Egyesült Államok elnöke maga készítette-e ezeket a képeket, vagy valahonnan „összeszedte” őket az internetről. Az üzenetük azonban egyértelmű.
Címlapkép forrása: Samuel Corum/Sipa/Bloomberg via Getty Images
Szúnyoggyérítés indul négy vármegyében: több helyen a tigrisszúnyog ellen is védekeznek
Egyelőre nem alakultak ki nagyobb csípőszúnyoglárva-tenyészőhelyek.
Szédítő összeggel fogadtak az AI-részvényekre a nyugdíjalapok: ezen múlhat milliók jövője
Figyelmeztetnek a szakértők.
Riasztást adtak ki Magyarország szomszédjában, azonnal felszálltak az F-16-os vadászgépek: vészesen sokasodnak az incidensek
Ez zsinórban a negyedik ilyen eset négy nap alatt.
Évtizedes mélypontra zuhantak a számok egy kritikus piacon: menekülnek a befektetők
Eszük ágába nincs ide tenni a pénzt.
Történelmi mélypontra zuhantak az alumíniumkészletek
A közel-keleti konfliktus miatt.
Kongatja Kijev a vészharangot: olyan dologra készül Putyin, amire a totális háború legelső éve óta nem volt példa
Nem lenne túl népszerű lépés a hátországban.
Erős gazdaság, mégis menekülnek a befektetők - Ezért mérgező a populizmus
A gazdaság közel megduplázódott másfél évtized alatt, a tőzsde dollárban mérve mégis ugyanott áll, mint 15 évvel ezelőtt. A népesség növekvő és fiatal, az ország... The post Erős gazda
Az iráni háború miatt a gázpiacon nagyobb a baj, mint az olajnál
A százdolláros olaj már közel van, de a Hormuzi-szoros körüli konfliktus hatása messze túlmutat a benzinkutakon. Az ellátási zavarok az európai gázárakat, a műtrágyagyártást és... The pos
Korunk egyik legkárosabb hülyesége: a lakástulajdonlás
(A bejegyzés szerzője szerint.) Húsz évvel ezelőtt rájöttem arra, amit - például nálunk - mindmáig nem ért az emberek többsége.  Arra, hogy az észak-európai népek... The post Korunk e
Millókat spórolhat 2026-ban a lakásvásárláson
Ma talán minden eddiginél nehezebb dolga van egy lakásvásárlónak az ingatlanpiac és a kamatkörnyezet folyamatos változása miatt. Az ingatlanárak továbbra is magasak, habár az infláció mérs
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Itt a valaha volt legerősebb El Niño, ami sokat elárul a ránk váró jövőről
A 2026-os El Niño az átlagoshoz képest 2 fokkal emelheti az óceánfelszín hőmérsékletét, így az idei lehet a valaha mért második legmelegebb év. Ez nem csupán me
Sokba kerül neked az önbizalomhiány
A mai téma ugyan inkább a pszichológia témakörébe tartozik, de nagyon komoly hatása van a pénzügyeinkre is. Az önbizalom egy kétélű fegyver. A túl sok és a túl kevés is bajba sodorhatja az
Ki fizeti a zöld átmenet árát?
Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac
Döntés előtt a frissen felvett hallgatók. És a szüleik.
Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?
Három oldalról szorongatják a magyar autósokat.
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.