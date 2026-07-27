Elege lett Magyarország szomszédjának az oroszok húzásaiból: kemény üzenetet kapott Moszkva

Az elmúlt napokban szinte sorozatossá vált, hogy idegen katonai drónok léptek be Románia területére, ezt pedig az ország vezetése megelégelte.

Hazahívta konzultációra az oroszországi nagykövetét a román kormány, miután július 24. és 26. között három orosz drón is jogosulatlanul hatolt be az ország légterébe. A NATO-ország vezetősége közölte, hogy ez érkező eszközöket sikeresen megsemmisítették. Oana Toiu ügyvivő külügyminiszter az incidenseket követően hétfőn bekérette az orosz nagykövetet. Az elmondások szerint a diplomatát a külügyminisztériumban szembesítették a hatástalanított fegyverek maradványaival, ahogy egyértelműen jelezték számára, hogy azok kétséget kizáróan az oroszoktól származnak.

A találkozón számon kérték az orosz nagykövetet, tiltakozásukat fejezték ki a folyamatos incidensek miatt. Hangsúlyozták, hogy

egyértelműen Moszkvát teszik felelőssé a térségi biztonsági helyzet romlása miatt.

Ezen felül egy újabb diplomatát is kiutasítottak az országból, nemkívánatos személynek titulálva.

Az MTI arról is beszámolt, hogy szakértők nyilatkoztak a súlyos incidensek katonai hátteréről. Sandu Valentin Mateiu elmondta, hogy a behatoló drónok megsemmisítéséhez F-16-os vadászgépekről kilőtt AIM-9 Sidewinder hőkövető rakétákat használtak. Ezek darabja mintegy 450 ezer dollárt kóstál, ám kiemelték, hogy Románia jelenleg nem rendelkezik ennél olcsóbb megoldással a hasonló vészhelyzetek elhárítására. A költsége nagyjából tízszer akkora, mint a légterébe „tévedő” illetéktelen orosz eszközöké. Felmerült a gépágyú használata is a megsemmisítésre, de ez hiába olcsóbb, sokkal kockázatosabb megoldás.

Az orosz-ukrán háború kitörése óta már több alkalommal is előfordult, hogy orosz drónok bukkantak fel Románia légterében, ennek köszönhetően

Bukarest a légvédelmi képességek gyors fejlesztése mellett határozott.

Az AIM-9 Sidewinderek mindössze néhány száz darabos készlettel bírnak, ezért új megoldást kellett találni a hasonló vészhelyzetek elhárítására. Beüzemeltek néhány Merops típusú - mintegy 15 ezer dolláros elfogó drónokat használó - drónelfogó rendszert, de sem ezek, sem Románia 36 darab Gepard légelhárító ágyúja nem nyújtanak elegendő védelmet a berepülő drónokkal szemben. Az EU SAFE mechanizmus keretében rendelést adtak le a Skynex, a Skyranger rövid hatótávú rendszerekre, a Thales radarokra, az izraeli Spyder platformra vagy a MANPADS Mistral rendszerekre is, ezek szállítása jövőre kezdődhet meg.

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