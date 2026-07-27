Érkezik a bejelentés: komoly fegyvert kap Ukrajna, sőt, hamarosan tömegesen gyárthatják odahaza

Nagy-Britannia átadja Ukrajnának a Stone Cloak elektronikus hadviselési rendszer szellemi tulajdonjogait, lehetővé téve a technológia nagyüzemi gyártását a kelet-európai országban - az erről szóló döntést Andy Burnham brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mai találkozóján jelentik be hivatalosan. Zelenszkij lesz az új kormányfő első külföldi vendége.

A táblagép méretű Stone Cloakot a drónfelderítő rendszerek zavarására tervezték.

A brit védelmi minisztérium már több ezer darabot szállított le az ukrán fegyveres erőknek, és a technológia a harctéri tapasztalatok alapján rendkívül hatékonynak bizonyult - írja az Ukrajinszka Pravda.

A brit fél a saját fejlesztésű rendszerét a következő generációs, nagy hatótávolságú csapásmérő fegyvereibe is beépítené. Ezek közé tartozik a Brakestop-projekt is, amely egy legalább 600 kilométeres hatótávolságú, 200-300 kilogrammos robbanófejjel felszerelt, alacsony költségvetésű robotrepülőgép fejlesztését célozza.

Andy Burnham brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma várhatóan meglátogat egy haditengerészeti bázist, és találkozik majd több mint 200 ukrán katonával, akik a Sea Breeze hadgyakorlat keretében Nagy-Britanniában részesültek kiképzésben.

A látogatásra alig egy héttel Burnham hivatalba lépése után kerül sor. Az új brit kormányfő szerint London Kijevnek nyújtott támogatása "rendíthetetlen" marad.

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