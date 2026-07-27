  • Megjelenítés
FONTOS Itt a lista: külföldről mondták meg, mit kellene tennie a Tisza-kormánynak
Évtizedek óta háborúznak egymással, de történelmi fordulat jöhet: megállapodna Izraellel a polgárháborúból kilábalt ország
Globál

Évtizedek óta háborúznak egymással, de történelmi fordulat jöhet: megállapodna Izraellel a polgárháborúból kilábalt ország

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Szíria biztonsági megállapodás megkötésére törekszik Izraellel, a megegyezés később békéhez is vezethet a két ország között - mondta Ahmed es-Saraa szíriai elnök az Al Jazeerának adott interjújában.

A szír államfő szerint

Damaszkusz több ország bevonásával igyekszik előmozdítani a megállapodást,

és arra ösztönözni Izraelt, hogy kiegyensúlyozottabb politikát folytasson Szíriával szemben. Hangsúlyozta, hogy országa kerülni kívánja a katonai összecsapásokat, ugyanakkor egy esetleges megállapodás nem érintené Szíria igényét a Golán-fennsíkra.

Es-Saraa úgy fogalmazott, hogy a biztonsági megállapodás szélesebb körű rendezéshez és átfogó békéhez vezethet a két ország között.

Még több Globál

Beleszállt Trumpba a kommunista szigetország vezetője: politikai népirtásról és háborús fegyverekről beszélt

Putyin erőset mondott Ukrajna jövőjéről, kulcsfontosságú találkozó jön – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Érkezik a bejelentés: komoly fegyvert kap Ukrajna, sőt, hamarosan tömegesen gyárthatják odahaza

Szíria és Izrael hivatalosan továbbra is hadban áll egymással, békeszerződést nem kötöttek.

A két ország közötti egyik legfontosabb vitás kérdés a Golán-fennsík hovatartozása.

Az interjúban a szíriai elnök kijelentette azt is, hogy kormánya nem fontolgat katonai beavatkozást Libanonban. Elmondása szerint Damaszkusz inkább azt keresi, miként segíthetné a libanoni hatóságokat az ország válságának kezelésében. Hozzátette: Szíria támogatja, hogy a fegyveres erő alkalmazásáról kizárólag a libanoni állam dönthessen.

A belpolitikai kérdésekről szólva es-Saraa hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és más országok által bevezetett szankciók feloldása önmagában nem lenne elegendő,

Szíriát a terrorizmust támogató államok listájáról is le kellene venni.

A kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erőkkel kötött megállapodás végrehajtása késedelmet szenved, ugyanakkor a kormány továbbra is elkötelezett annak megvalósítása mellett - mondta az elnök.

Beszámolt arról is, hogy különbizottság alakult a 2011 és 2024 közötti szíriai háború eltűntjeinek felkutatására. A testület nemzetközi normák szerint, külföldi szakértőkkel együttműködve végzi majd munkáját.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi lépés: 17 év után először utazik az ENSZ-főtitkár a közel-keleti államba

Aszad bukása óta először ült össze a parlament Szíriában

Pusztító robbanás rázta meg a polgárháborúból kilábalt fővárost: egy zsúfolt kávézóban robbant pokolgép

Megérkezett Damaszkuszba Volodimir Zelenszkij

Magának mond ellent Merz? – Már saját kormányából is kapja az ívet váratlan elszólása miatt

Több százezer menekültnek mutatott ajtót Németország

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Yves Herman

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: sorra jönnek a bejelentések, három településen volt időközi választás
Ballisztikus rakéták zúdultak Kijevre, Krivij Rih lángokban áll - Híreink az ukrán frontról vasárnap
Bejelentette Irán: ha Amerika ezt meglépi, lángba borul egy egész földrajzi régió
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility