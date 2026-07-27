Évtizedek óta háborúznak egymással, de történelmi fordulat jöhet: megállapodna Izraellel a polgárháborúból kilábalt ország

A szír államfő szerint
Damaszkusz több ország bevonásával igyekszik előmozdítani a megállapodást,
és arra ösztönözni Izraelt, hogy kiegyensúlyozottabb politikát folytasson Szíriával szemben. Hangsúlyozta, hogy országa kerülni kívánja a katonai összecsapásokat, ugyanakkor egy esetleges megállapodás nem érintené Szíria igényét a Golán-fennsíkra.
Es-Saraa úgy fogalmazott, hogy a biztonsági megállapodás szélesebb körű rendezéshez és átfogó békéhez vezethet a két ország között.
Szíria és Izrael hivatalosan továbbra is hadban áll egymással, békeszerződést nem kötöttek.
A két ország közötti egyik legfontosabb vitás kérdés a Golán-fennsík hovatartozása.
Az interjúban a szíriai elnök kijelentette azt is, hogy kormánya nem fontolgat katonai beavatkozást Libanonban. Elmondása szerint Damaszkusz inkább azt keresi, miként segíthetné a libanoni hatóságokat az ország válságának kezelésében. Hozzátette: Szíria támogatja, hogy a fegyveres erő alkalmazásáról kizárólag a libanoni állam dönthessen.
A belpolitikai kérdésekről szólva es-Saraa hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és más országok által bevezetett szankciók feloldása önmagában nem lenne elegendő,
Szíriát a terrorizmust támogató államok listájáról is le kellene venni.
A kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erőkkel kötött megállapodás végrehajtása késedelmet szenved, ugyanakkor a kormány továbbra is elkötelezett annak megvalósítása mellett - mondta az elnök.
Beszámolt arról is, hogy különbizottság alakult a 2011 és 2024 közötti szíriai háború eltűntjeinek felkutatására. A testület nemzetközi normák szerint, külföldi szakértőkkel együttműködve végzi majd munkáját.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Yves Herman
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