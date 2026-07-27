Évtizedek óta nem látott kardcsörtetés: durván egymásnak esett a kontinens két óriása, röpködtek a szitokszavak

Brazília vasárnap konzultációra hazahívta Buenos Aires-i nagykövetét, és bekérette az argentin nagykövetet is, hogy magyarázatot kérjen tőle, miután Javier Milei argentin elnök brazíliai látogatása során megsértette Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnököt (címlapképünkön).

Milei a jobboldali brazil elnökjelölt, Flávio Bolsonaro szombaton Sao Paulóban megrendezett nagygyűlésén felszólalva – a neve említése nélkül –

"tolvajnak" és "fogolynak" nevezte a brazil elnököt,

és arra biztatta a hallgatóságot, hogy szabaduljon ki a baloldal uralma alól.

Javier Milei vasárnap azzal is meggyanúsította a brazil kormányt, valamint Mexikót és az amerikai Demokrata Pártot, hogy együtt finanszíroztak egy "Argentína-ellenes kampányt". Ezzel feltehetően részben azokra a kritikákra utalhatott, amelyeket a labdarúgó-világbajnokság kapcsán kapott az országa és válogatottja.

Az argentin elnök arra is utalt, hogy portugálajkú szomszédja be akart avatkozni a 2023-as argentin választásokba.

A 80 éves Lula a baloldali Munkáspárt jelöltjeként kíván újraindulni az októberi elnökválasztáson.

Fő kihívója, a 45 éves Flávio Bolsonaro, az egykori jobboldali elnök, a puccskísérletért 27 éves börtönbüntetésre ítélt Jair Bolsonaro fia.

Szintén anélkül, hogy név szerint megemlítette volna Alexandre de Moraes brazil legfelsőbb bírósági bírót, az argentin elnök azt is kijelentette, hogy

ez a kopasz szemét

megakadályozta abban, hogy meglátogassa "igazságtalanul bebörtönzött barátját", Jair Bolsonarót.

A brazil külügyminisztérium közleményében "példa nélkülinek" nevezte, hogy egy másik ország elnöke brazil területen becsmérelje az államfőt és az ország demokratikus intézményeit. A tárca közlése szerint bekérették Daniel Raimondi argentin nagykövetet, hogy tiltakozzanak Milei kijelentései miatt, és magyarázatot követeljenek a történtekre.

A baloldal vezette Brazília Latin-Amerika legnagyobb gazdasága, melynek a jobboldal által kormányzott Argentína a legnagyobb kereskedelmi partnere.

Évtizedek óta nem volt példa a két dél-amerikai ország között hasonlóan súlyos diplomáciai feszültségre.

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