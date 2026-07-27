Ez aztán a fordulat: egyetlen hét alatt teljesen a feje tetejére álltak az erőviszonyok az európai nagyhatalomban

A More in Common július 24. és 27. között készült kutatása alapján
- a balközép Munkáspárt 4 ponttal növelte a támogatottságát, ezáltal immár 28%-on áll,
- míg a jobboldali populista Reform UK két százalékpontot vesztett a népszerűségéből, így 24%-ra szorult vissza.
- A Konzervatív Pártra változatlanul a választók 22%-a voksolna,
- a Liberális Demokraták tábora 12%-ra tehető,
- a Zöld Párt pedig 8%-ra esett vissza, ami 3 pontos csökkenéssel ér fel a kutató legutóbbi, július 22-i felméréséhez képest.
This also marks the first time Reform have not led in our tracker since April 2025. It is the lowest share of the vote for the Greens since October last year when Polanski became leader. pic.twitter.com/EcaOnW3Q86 https://t.co/EcaOnW3Q86— Luke Tryl (@LukeTryl) July 27, 2026
Luke Tryl, a közvélemény-kutató vezetője az X-en kiemelte, hogy noha Andy Burnham mindössze egy hete vette át az ország irányítását,
a Labour egészen 2025 márciusa óta nem vezette az adatsorukat, és a kormánypártnak 2024 novembere óta nem volt ilyen magas a támogatottsága.
Ez egyben azt is jelenti, hogy 2025 áprilisa óta először nem a Reform UK vezeti a támogatottsági mérésünket. A Zöld Párt támogatottsága pedig a tavaly októberi vezetőváltás, vagyis [Zack] Polanski pártelnökké választása óta a legalacsonyabb szintre esett
- magyarázta Tryl. A Munkáspárt tehát az ideológiai paletta mindkét oldaláról csenhetett el szimpatizánsokat, hisz elsősorban a zöldek és a Reform UK rovására erősödött.
A YouGov július 22-23-i mérése alapján a Reform UK 23, a Munkáspárt 21, a toryk pedig még 20%-on álltak.
Burnham miniszterelnöki hivatalban töltött első hete folyamán szinte minden napra tartogatott valamilyen megélhetéssel kapcsolatos intézkedést, ezekről itt írtunk. Arról, mogy mi várható az új brit miniszterelnöktől kül- és belpolitikai területen, ide kattintva olvashatnak. A Reform UK visszaesésében szerepet játszhatnak a Nigel Farage körüli korrupciós vádak, melyeket ebben a cikkünkben fejtettünk ki bővebben.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Neil Hall
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