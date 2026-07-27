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Ez aztán a fordulat: egyetlen hét alatt teljesen a feje tetejére álltak az erőviszonyok az európai nagyhatalomban
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Ez aztán a fordulat: egyetlen hét alatt teljesen a feje tetejére álltak az erőviszonyok az európai nagyhatalomban

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Úgy tűnik, politikai földrengéssel felérő trendforduló érik az Egyesült Királyságban: miután múlt héten Andy Burnham volt manchesteri polgármester váltotta Keir Starmert a miniszterelnöki poszton, a More in Common közvélemény-kutató szerint hirtelen az élre tört a kormányzó Munkáspárt. A kutatásokat eddig majd' másfél évig a Nigel Farage fémjelezte Reform UK vezette, de ez már a múlté. Kérdés persze, hogy a "Burnham-hatás" mennyire bizonyul tartósnak.

A More in Common július 24. és 27. között készült kutatása alapján

  • a balközép Munkáspárt 4 ponttal növelte a támogatottságát, ezáltal immár 28%-on áll,
  • míg a jobboldali populista Reform UK két százalékpontot vesztett a népszerűségéből, így 24%-ra szorult vissza.
  • A Konzervatív Pártra változatlanul a választók 22%-a voksolna,
  • a Liberális Demokraták tábora 12%-ra tehető,
  • a Zöld Párt pedig 8%-ra esett vissza, ami 3 pontos csökkenéssel ér fel a kutató legutóbbi, július 22-i felméréséhez képest.

Luke Tryl, a közvélemény-kutató vezetője az X-en kiemelte, hogy noha Andy Burnham mindössze egy hete vette át az ország irányítását,

a Labour egészen 2025 márciusa óta nem vezette az adatsorukat, és a kormánypártnak 2024 novembere óta nem volt ilyen magas a támogatottsága.

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Ez egyben azt is jelenti, hogy 2025 áprilisa óta először nem a Reform UK vezeti a támogatottsági mérésünket. A Zöld Párt támogatottsága pedig a tavaly októberi vezetőváltás, vagyis [Zack] Polanski pártelnökké választása óta a legalacsonyabb szintre esett

- magyarázta Tryl. A Munkáspárt tehát az ideológiai paletta mindkét oldaláról csenhetett el szimpatizánsokat, hisz elsősorban a zöldek és a Reform UK rovására erősödött.

A YouGov július 22-23-i mérése alapján a Reform UK 23, a Munkáspárt 21, a toryk pedig még 20%-on álltak.

Burnham miniszterelnöki hivatalban töltött első hete folyamán szinte minden napra tartogatott valamilyen megélhetéssel kapcsolatos intézkedést, ezekről itt írtunk. Arról, mogy mi várható az új brit miniszterelnöktől kül- és belpolitikai területen, ide kattintva olvashatnak. A Reform UK visszaesésében szerepet játszhatnak a Nigel Farage körüli korrupciós vádak, melyeket ebben a cikkünkben fejtettünk ki bővebben.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Neil Hall

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