Felszálltak a repülők: soha nem látott ekkora evakuációs műveletet Európa

Az Európai Bizottság hétfőn bejelentette, hogy az európai uniós polgári védelmi mechanizmus keretében repülőgépeket, helikoptereket és tűzoltóegységeket küldött Franciaország és Spanyolország megsegítésére, ahol a pusztító erdőtüzek miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik: a két országban eddig több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az Európai Bizottság hétfőn közölte, hogy az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében repülőgépekkel, helikopterekkel és tűzoltóegységekkel segíti Franciaországot és Spanyolországot.

A KÉT ORSZÁGBAN PUSZTÍTÓ ERDŐTÜZEK MIATT EURÓPA EGYIK LEGNAGYOBB EVAKUÁLÁSI MŰVELETE ZAJLIK, EDDIG TÖBB MINT 300 EZER EMBERNEK KELLETT ELHAGYNIA OTTHONÁT.

A testület tájékoztatása szerint Franciaországba hét tűzoltó repülőgépet és négy helikoptert vezényeltek Csehországból, Horvátországból, Németországból, Portugáliából, Szlovákiából, Svédországból és Törökországból. A légi járművek többsége az EU közös, rescEU nevű tűzoltó flottájának része.

Spanyolország támogatására Görögországból, Olaszországból és Törökországból hat tűzoltó repülőgépet mozgósítottak, Portugália pedig 134 tűzoltót és 41 járművet küldött.

A helyszíni munkát az uniós Kopernikusz műholdas megfigyelési rendszer gyorshelyzeti térképekkel segíti. Az Európai Bizottság Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központja (ERCC) folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje az esetlegesen szükséges további uniós támogatást. A koordináció elősegítésére az Európai Bizottság összekötő tisztet küldött a franciaországi Bordeaux-ba.

A bizottság emlékeztetett arra, hogy az idei erdőtűzszezon előtt, a felkészülési intézkedések részeként több európai ország tűzoltóegységeit előzetesen Franciaországban és Spanyolországban állomásoztatták, így azok a tüzek kitörése után azonnal bekapcsolódhattak a védekezésbe.

Az Európai Bizottság közlése szerint amikor egy ország az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében segítséget kér, a felhívást mind a 37 részt vevő állam megkapja. Ezek saját lehetőségeik szerint repülőgépeket, helikoptereket, tűzoltócsapatokat, felszerelést vagy szakértőket ajánlhatnak fel, az Európai Bizottság pedig koordinálja és társfinanszírozza a bevetésüket.

Amennyiben a tagállami felajánlások nem elegendőek, az EU a rescEU stratégiai tartalékát is mozgósíthatja, amely jelenleg 22 tűzoltó repülőgépből és öt helikopterből áll.

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