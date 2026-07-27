Három ország is megtámadta Iránt - Teherán árulást, nemzetközi jogsértést kiált

Iszmail Baghei, az iráni külügyminisztérium szóvivője azt mondta:

A nemzetközi jog minden normájával és a jószomszédi viszonnyal szembefordulva ezek az országok megnyitották területüket Irán megtámadására. Tudunk arról, hogy egyes esetekben önállóan is részt vettek az Irán elleni katonai agresszióban”

– mondta a teheráni szóvivő.

Baghei alighanem a Wall Street Journal egyik cikkét kommentálta, melyből kiderül:

a háború során Kuvait, Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek is hajtott végre katonai csapásokat Iránnal szemben.

A háborúban hivatalosan semleges országokat Irán támadta meg először, válaszul Izrael és az Egyesült Államok közös támadására. A válaszcsapások során a szunnita olajállamok Irán drón és rakétaképességét próbálták rongálni.

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