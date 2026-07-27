Itt vannak a számok: támadás érte a globális olajóriást, durván megbénulhat a tengeri kereskedelem

A Kpler adatai szerint
vasárnap mindössze tizenegy kereskedelmi hajó haladt át a Báb-el-Mandeb-szoroson, ami hónapok óta a legalacsonyabb napi forgalom.
A hajók közül hét olajszállító tartályhajó volt. Három a Vörös-tenger felé tartott, köztük két nagyon nagy nyersolajszállító tartályhajó (VLCC), amelyek a szaúd-arábiai Janbu kikötőjébe tartottak rakodásra.
A Vörös-tengert elhagyó négy hajó között volt két hongkongi zászló alatt közlekedő VLCC is, amelyek egyenként kétmillió hordó szaúdi nyersolajat, illetve az egyik esetében szaúdi és emírségekbeli nyersolajat szállítottak Kínába. A térséget elhagyó hajók között volt továbbá egy, mintegy 750 ezer hordó szaúdi nyersolajat Pakisztánba szállító tartályhajó is.
A húszik katonai szóvivője, Jahja Szarí közölte: a csoport szombaton csapást mért a szaúdi Aramco létesítményeire Dzsizán és Janbu városában.
A húszik a múlt héten tengeri blokádot hirdettek a szaúdi hajózás ellen, azzal a céllal, hogy megakadályozzák a szaúdi olajexportot.
A Vörös-tengeren kialakult fennakadások a Közel-Keleten, Európában és Afrikában forgalmazott fizikai nyersolajszállítmányok árát kéthavi csúcsra emelték a múlt héten.
A Hormuzi-szorosban is alacsony maradt a forgalom: a Kpler adatai szerint
a hétvégén naponta tíznél kevesebb áruszállító hajó haladt át a térségen
annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán felfüggesztette egymás elleni katonai csapásait.
A kínai Hszinhua hírügynökség egy húszi forrásra hivatkozva közölte: a csoport az elmúlt 48 órában három szaúdi olajszállító tartályhajót támadott meg, és a tengeri blokád elrendelése óta egyetlen szaúdi tartályhajó sem haladt át a Báb-el-Mandeb-szoroson. Az állításokat független forrásból nem sikerült megerősíteni, és a szaúdi hatóságok sem kommentálták azokat.
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