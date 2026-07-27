Kijev legfontosabb szövetségese intett be Ukrajnának: egyetlen dolgon bukhatják az EU-csatlakozást

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Lengyelország a 2022-es ukrajnai orosz invázió óta Kijev egyik legfontosabb támogatójának számít, az országon keresztül érkeznek a nyugati fegyverszállítmányok, valamint a hatalmas támogatást adtak ők maguk is. A kezdetektől fennállt ugyanakkor a két kormány között a második világháború óta lezáratlan ügyek miatti vita, ennek egyik kulcsfigurája Sztepan Andrijovics Bandera, aki a németekkel kollaborálva számos rémtettet hajtott végre Ukrajnában, többet a lengyelek sérelmére. A legsúlyosabb eset a volhíniai mészárlás volt, amikor a mai Kelet-Ukrajna területén több tízezer lengyelt gyilkoltak meg. A történelem e sötét fejezete ugyanakkor egyre látványosabban nyomja rá a bélyegét a két ország közötti kapcsolatokra, ugyanis az ultranacionalista körökben Bandera ismételten ikonikus alak lett.

Kosiniak-Kamysz szerint ez elfogadhatatlan, sőt, akár Kijev csatlakozása is múlhat ezen az Európai Unióhoz:

Ukrajna nem fog Banderával a zászlaján csatlakozni az Európai Unióhoz. Ha a horvátok az usztasákat dicsőítették volna, ők sem csatlakoztak volna az Európai Unióhoz. A Német Szövetségi Köztársaságban ma nem dicsőítik a második világháborús parancsnokokat, még azokat sem, akik katonák voltak, nem pedig bűnözők

– hangsúlyozta több példán keresztül a tárcavezető, valamint kiemelte, hogy az európai közösség elutasító a szélsőségesekkel szemben.

A lengyel védelmi miniszter ismét megemlítette a volhíniai mészárlás ügyét, amelyben lehetséges a megbocsátás, ugyanakkor eddig nem került sor a népirtás beismerésére sem, ami ehhez az úthoz elengedhetetlen. Azt is hozzátette, hogy

„még sok évig” fognak tartani a tárgyalások Ukrajnával, ameddig fel nem veszik az európai integrációba.

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