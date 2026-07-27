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Kimondta Putyin: új világrend jön, sorsdöntő szakaszához ért Oroszország
Globál

Kimondta Putyin: új világrend jön, sorsdöntő szakaszához ért Oroszország

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Beszédet tartott Vlagyimir Putyin orosz elnök az Állami Duma képviselőivel tartott találkozóján. A beszéd közben több témát hangsúlyosan emelt ki – közölte a Ria Novosztyi.

Az orosz elnök a beszédében az orosz nép kiemelkedő időszakának nevezte a jelenlegit, egy új világrend kialakulását vizionálta:

Ez, minden túlzás nélkül, a haza történetének egyik döntő szakasza, amikor népünk sorsa és jövője forog kockán. Ez nem túlzás; pontosan ez: egy olyan időszak, amikor az intenzív verseny közepette egy új világrend körvonalai rajzolódnak ki

– mondta Putyin.

Kiemelte az oroszok egységességét, valamint többször is a Nyugatra kitérve a gazdaság elleni lépéseket emelték ki. Szerinte a szankciók valójában azoknak ártottak igazán, akik meghozták azokat. Érdemes itt megjegyezni, hogy Moszkva ellenlépésként szintén számos szankciót hozott a nyugati országok, vagy ahogy a Kremlben nevezik „barátságtalan országok” ellen. Az orosz elnök beszédében kitért az Ukrajnában zajló harcokra is, szerinte el fogják érni a céljaikat.

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A Duma képviselőinek is megköszönte a munkát, valamint hangsúlyozta szerepüket. Az országban szeptember 20-án választásokat tartanak, amit sok katonai szakértő vízválasztónak tart. Az elmúlt időszak nem alakult szerencsésen a frontvonalon Moszkva számára, ezért a legtöbben úgy vélik, hogy Putyin mozgósítással próbálja meg átvenni a kezdeményezést a harcokban, nagyjából 300 ezer embert érinthet a lépés. A várakozások szerint ez rendkívül népszerűtlen lehet az országban, sokak szerint ez az elnökkel szembeni elégedetlenség növekedését eredményezi majd. Ezt egyelőre a hivatalos források tagadják, ugyanakkor a törvényi keretek átalakítása egyelőre arra utal, hogy a Kreml titokban erre készülhet.  

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