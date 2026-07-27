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Kiszivárgott a terv: pusztító háborúra készült Donald Trump, de egy váratlan probléma közbeszólt
Globál

Kiszivárgott a terv: pusztító háborúra készült Donald Trump, de egy váratlan probléma közbeszólt

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Donald Trump elnök valószínűleg azért döntött az Irán elleni támadások lefújása mellett, mert rohamosan fogy az Egyesült Államok lőszerkészlete – tudta meg a Wall Street Journal.

A lap úgy tudja, az Egyesült Államok eredetileg két hétig tartó, intenzív támadóhadjáratot tervezett Irán ellen, de egyelőre ezt elhalasztották arra hivatkozva, hogy „teret kell hagyni a diplomáciának.”

A WSJ forrásai arról is beszámoltak, hogy

a döntés hátterében részben az állt, hogy az Egyesült Államoknak rohamosan fogynak a Patriot elfogórakéta-készletei,

ez pedig sérülékenyebbé tenné a Közel-Kelet amerikai bázisait és a térség országait egy iráni ellentámadással szemben.

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A lap forrásai arról is beszámoltak, hogy a helyzet állandóan változik és Trump dönthet még úgy, hogy mégis megindítja a csapásokat.

A cikket Trump elnök maga is kommentálta, az amerikai vezető azt mondta, hogy

Amerikának sokkal több lőszere van, mint bárkinek a világon, több lőszerünk van, mint kell.”

A Wall Street Journal forrásai szerint az Egyesült Államok az iráni háború során már 1500 Patriot elfogórakétát felhasznált, jelenleg a készletük kevesebb mint 1000 rakéta.

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Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

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