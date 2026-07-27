Kongatja Kijev a vészharangot: olyan dologra készül Putyin, amire a totális háború legelső éve óta nem volt példa

Az ukrán államfő a Sky News brit hírcsatornának adott interjújában hírszerzési forrásokra hivatkozva elmondta, hogy a Kreml "egyáltalán nem áll készen a háború lezárására", épp ellenkezőleg.
Mozgósításra készül. A szeptember 21-i választások után. Fokozni akarja a mozgósítást az országában. Nem túl nyíltan, mert fél a társadalmától, de október első napjaiban meg fogja tenni. Már amennyiben nem okozunk neki logisztikai, kőolaj- és dízelproblémákat, és ha partnereink nem hoznak teljes szankciókat az agressziója miatt
- fogalmazott Zelenszkij.
Az ukrán elnök szerint bár a felmérések azt mutatják, hogy az orosz társadalom ellenzi a mozgósítást és magát a háborút is, Putyin támogatottsága továbbra is magas. Úgy látja, a Kremlnek nem okoz majd nehézséget a 300-500 ezres létszám behívása, még akkor sem, ha ez komoly belső feszültségeket fog kirobbantani.
Zelenszkij Arra ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy Putyin szerinte nem fogja tudni megfelelően kiképezni az újonnan behívott katonákat.
Ez ismét azt jelenti, hogy olyan embereket fog a csatatérre küldeni, akik nincsenek jól kiképezve, és akiket nem is fognak kiképezni. Ez sok veszteséget jelent
- vélekedett az ukrán elnök.
Vlagyimir Putyin legutóbb 2022 szeptemberében hívott be 300 ezer tartalékost, ami Oroszország első mozgósítása volt a második világháború óta.
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