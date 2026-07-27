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Lecsaptak a hatóságok: több mint 2,6 tonna kokaint foglaltak le

MTI
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Félmilliárd euró forgalmazási értékű, több mint 2,6 tonna kokaint foglalt le a hatóságok egy hajón az Atlanti-óceánon, Portugália partjainál - számolt be az olasz határőrség és vámhatóság hétfőn.

A kábítószerre egy "ultragyors, merev falú óceánjáró felfújható csónakon" bukkantak rá, amelyet a csempészek általában arra használnak, hogy "kihalásszák" a Dél-Amerikából érkező nagy hajók által a tengerbe dobott illegális rakományokat - közölte a pénzügyőrség.

A hajón tartózkodó négy embert őrizetbe vették, két spanyolt, egy gibraltári lakost és egy Olaszországban élő albán férfit.

A műveletet a spanyol és a portugál hatóságokkal együttműködésben hajtották végre, a nyomozást az észak-olaszországi Brescia városában dolgozó olasz ügyészek koordinálták.

"A kokain nagykereskedelmi értékét mintegy 78 millió euróra becsülik. Ha a kábítószert a rendeltetési helyre szállították volna, és kiskereskedelmi forgalmazás céljából hígították volna, mintegy 500 millió euró bevételt hozhatott volna" - derült ki a dokumentumból.

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