Megdöbbentő felvétel terjed: tűzgolyóként robogott tovább a vonat az ukrán támadás után

Egy ukrán dróncsapás következtében menet közben kapott lángra az orosz hadsereg egyik üzemanyag-szállító tehervonata, a különös esetet videófelvétel örökítette meg.

Az ukrán támadás nyomán a tartálykocsi hatalmas lángokba borult, miközben sűrű, fekete füsttel égett a rakományában lévő üzemanyag.

A felvétel tanúbizonysága szerint ennek ellenére a vonat – egy ideig leglábbis biztosan – nem állt meg, és szakadatlanul húzta maga mögött a tűzgömbbé változott kocsit.

Az incidens a közösségi médiában terjedő, nem megerősített információk szerint Ukrajna Zaporizzsja régiójának orosz megszállás alatt lévő részén történhetett.

A jelenetet valószínűleg egy, a vonaton utazó orosz vasúti dolgozó rögzítette, azt nem tudni, pontosan mikor.

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