Megjött a fordulat: bezuhant a földgáz ára az amerikai-iráni fegyvernyugvás hírére

Az európai földgáz ára hétfőn több mint 7 százalékkal, megawattóránként 58,5 euró közelébe esett, visszahúzódva a korábban elért négyhavi csúcsról. A csökkenést az amerikai-iráni ellenségeskedés szüneteltetése váltotta ki, ami mérsékelte a súlyosabb ellátási zavarokkal kapcsolatos aggodalmakat.

A kedvező geopolitikai fordulatra reagálva esik ma nagyot a földgáz ára.

Az Egyesült Államok péntek óta nem hajtott végre újabb támadásokat Irán ellen, miután 13 egymást követő éjszakán keresztül mért csapásokat az országra. Teherán válaszul felfüggesztette megtorló műveleteit. A fegyvernyugvás azzal párhuzamosan következett be, hogy iráni és ománi tisztviselők tárgyalásokat folytattak a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalomról.

A TTF jegyzése 7,2 százalékot esett eddig ma.

Az európai gázellátás téli biztonságával kapcsolatos aggodalmak ugyanakkor továbbra sem enyhültek. A Hormuzi-szoros csaknem teljes lezárása visszafogta a Perzsa-öbölből érkező LNG-szállításokat, tovább élezve az ázsiai vásárlókkal folytatott versenyt. A régióban tapasztalható forró időjárás emellett növelte a villamosenergia iránti keresletet is.

Az európai gáztárolók töltöttsége jelenleg 54,2 százalékon áll, ami jelentősen elmarad az egy évvel korábbi 65 százaléktól. Az Európai Unió legnagyobb gázszállítója, az Equinor a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy Európa várhatóan nem tudja elérni a tél kezdete előtt kitűzött 80 százalékos tárolói töltöttségi célt.

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