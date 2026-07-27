  • Megjelenítés
Megjött a fordulat: bezuhant a földgáz ára az amerikai-iráni fegyvernyugvás hírére
Globál

Megjött a fordulat: bezuhant a földgáz ára az amerikai-iráni fegyvernyugvás hírére

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az európai földgáz ára hétfőn több mint 7 százalékkal, megawattóránként 58,5 euró közelébe esett, visszahúzódva a korábban elért négyhavi csúcsról. A csökkenést az amerikai-iráni ellenségeskedés szüneteltetése váltotta ki, ami mérsékelte a súlyosabb ellátási zavarokkal kapcsolatos aggodalmakat.

A kedvező geopolitikai fordulatra reagálva esik ma nagyot a földgáz ára.

Az Egyesült Államok péntek óta nem hajtott végre újabb támadásokat Irán ellen, miután 13 egymást követő éjszakán keresztül mért csapásokat az országra. Teherán válaszul felfüggesztette megtorló műveleteit. A fegyvernyugvás azzal párhuzamosan következett be, hogy iráni és ománi tisztviselők tárgyalásokat folytattak a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalomról.

A TTF jegyzése 7,2 százalékot esett eddig ma.

Az európai gázellátás téli biztonságával kapcsolatos aggodalmak ugyanakkor továbbra sem enyhültek. A Hormuzi-szoros csaknem teljes lezárása visszafogta a Perzsa-öbölből érkező LNG-szállításokat, tovább élezve az ázsiai vásárlókkal folytatott versenyt. A régióban tapasztalható forró időjárás emellett növelte a villamosenergia iránti keresletet is.

Még több Globál

Nemet mondott Trump kérésére a közel-keleti vezető: nem lesz újabb háború

Putyin erőset mondott Ukrajna jövőjéről, kulcsfontosságú találkozó jön – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Megszólalt Zelenszkij: hatalmas nehézségek tornyosulnak Ukrajna előtt, készülni kell

Az európai gáztárolók töltöttsége jelenleg 54,2 százalékon áll, ami jelentősen elmarad az egy évvel korábbi 65 százaléktól. Az Európai Unió legnagyobb gázszállítója, az Equinor a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy Európa várhatóan nem tudja elérni a tél kezdete előtt kitűzött 80 százalékos tárolói töltöttségi célt.

natgas

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: sorra jönnek a bejelentések, három településen volt időközi választás
Itt a lista: külföldről mondták meg, mit kellene tennie a Tisza-kormánynak
Bejelentette Irán: ha Amerika ezt meglépi, lángba borul egy egész földrajzi régió
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility