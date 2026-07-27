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Megkongatta a vészharangot az atomhatalom: Amerika szárazföldi támadásra készül
Globál

Megkongatta a vészharangot az atomhatalom: Amerika szárazföldi támadásra készül

MTI
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Iszlámábád közleményt adott ki, amely szerint az Egyesült Államok szárazföldi támadást készít elő Irán ellen – írja az MTI.

Az atomhatalom Pakisztán az iráni háború kezdetei óta a békés, tárgyalásos megoldásra törekszik, egy darabig sikerrel közvetített Teherán és Washington között, több más ország segítségével. A lassan, és nehezen megkötött tűzszünet később összeomlott, a felek újra rakétákkal és drónokkal kezdték egymást támadni, Irán a Perzsa-öböl térségének olajlétesítményeire is csapást mért.  A helyzet most átmenetileg stabilizálódni tűik, ám a jól értesül pakisztáni források arról tájékoztattak, hogy

mindez csak átmeneti lehet, valójában az amerikai hadsereg egy szárazföldi támadást készít elő.

A helyi hírszerzés arról értesültek, hogy Donald Trump amerikai elnök semmibe venné a katonai vezetők értékelését, amely szerint nem lenne megfelelő, ha partraszállással próbálkozna a térségben. A Fehér Ház vezetője azt akarja elérni, hogy ezekkel a műveletekkel part menti területeket foglaljon el.

Teherán korábban óva intette az Egyesült Államokat egy szárazföldi beavatkozástól, Amir Akraminia iráni katonai szóvivő ugyanakkor kijelentette, hogy készen állnak erre is. A katonai szakértők továbbra is úgy vélik, hogy rendkívül kockázatos lenne az amerikai hadsereg számára egy ilyen művelet. A támadó katonák ki lennének téve az ellenséges erők állandó támadásainak, ráadásul jelentős számbéli lemaradásban is lennének, Iránnak legalább 1 millió fegyverese van, akik jelenleg a katonai vagy a félkatonai testületekben szolgálnak. Azt nem tudni pontosan, hogy Trump pontosan mekkora invázióval tervezhet Irán ellen, és mik lehetek azok a potenciális pontok, ahol a támadás készülhet. Várhatóan partraszállási műveletre lesz szükség, mivel Iránt olyan országok veszik körbe, akik

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nem fogják a területükre engedni az amerikai erőket, hogy esetleg a határon átlépve hajtsanak végre beavatkozást.

Korábban felmerült, hogy iráni gazdaság szívének számító Harg-sziget ellen készíthetnek elő támadást az amerikaiak, ez egy kis terület nem messze a partoktól. Teherán vélhetően erre az eshetőségre is felkészült ezért megerősítették a területet, ami további kétségeket jelent, hogy mennyire van esélye az Egyesült Államoknak egy sikeres támadás végrehajtására.

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Címlapkép forrása: Ezra Acayan/Getty Images

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