Megkongatta a vészharangot az atomhatalom: Amerika szárazföldi támadásra készül

Az atomhatalom Pakisztán az iráni háború kezdetei óta a békés, tárgyalásos megoldásra törekszik, egy darabig sikerrel közvetített Teherán és Washington között, több más ország segítségével. A lassan, és nehezen megkötött tűzszünet később összeomlott, a felek újra rakétákkal és drónokkal kezdték egymást támadni, Irán a Perzsa-öböl térségének olajlétesítményeire is csapást mért. A helyzet most átmenetileg stabilizálódni tűik, ám a jól értesül pakisztáni források arról tájékoztattak, hogy
mindez csak átmeneti lehet, valójában az amerikai hadsereg egy szárazföldi támadást készít elő.
A helyi hírszerzés arról értesültek, hogy Donald Trump amerikai elnök semmibe venné a katonai vezetők értékelését, amely szerint nem lenne megfelelő, ha partraszállással próbálkozna a térségben. A Fehér Ház vezetője azt akarja elérni, hogy ezekkel a műveletekkel part menti területeket foglaljon el.
Teherán korábban óva intette az Egyesült Államokat egy szárazföldi beavatkozástól, Amir Akraminia iráni katonai szóvivő ugyanakkor kijelentette, hogy készen állnak erre is. A katonai szakértők továbbra is úgy vélik, hogy rendkívül kockázatos lenne az amerikai hadsereg számára egy ilyen művelet. A támadó katonák ki lennének téve az ellenséges erők állandó támadásainak, ráadásul jelentős számbéli lemaradásban is lennének, Iránnak legalább 1 millió fegyverese van, akik jelenleg a katonai vagy a félkatonai testületekben szolgálnak. Azt nem tudni pontosan, hogy Trump pontosan mekkora invázióval tervezhet Irán ellen, és mik lehetek azok a potenciális pontok, ahol a támadás készülhet. Várhatóan partraszállási műveletre lesz szükség, mivel Iránt olyan országok veszik körbe, akik
nem fogják a területükre engedni az amerikai erőket, hogy esetleg a határon átlépve hajtsanak végre beavatkozást.
Korábban felmerült, hogy iráni gazdaság szívének számító Harg-sziget ellen készíthetnek elő támadást az amerikaiak, ez egy kis terület nem messze a partoktól. Teherán vélhetően erre az eshetőségre is felkészült ezért megerősítették a területet, ami további kétségeket jelent, hogy mennyire van esélye az Egyesült Államoknak egy sikeres támadás végrehajtására.
Címlapkép forrása: Ezra Acayan/Getty Images
Veszélyes spirálba rántja a világot az amerikai chipóriás? Kongatják a vészharangot az elemzők
Komoly kockázatokat hordoznak magukban a cég legfrissebb lépései.
Nagy dobásra készül az Egyesült Államok: a tervezettnél is több épülhet az új lopakodó B-21 Raider bombázóból
Felpörgetik az eseményeket.
Új, korábban szinte elérhetetlen befektetéseket dob piacra a Revolut
A lakossági befektetőknek!
Ebben az évtizedben még nem volt ilyen olcsó ez a részvény - Most jöhet a nagy mozgás!
Szerdán jön a nagy katalizátor.
Hőkupola előtt állunk – Miért jósolnak más időt az előrejelző modellek?
Ezért látunk eltérő maximumokat a térképeken.
Bemondták az oroszok: újabb ország szállhat be az Ukrajna elleni háborúba - 100 ezer katonát küldhetnek orosz oldalra
"Ennyi önkéntest simán küldhetnek az ukrajnai háborúba."
Kijev legfontosabb szövetségese intett be Ukrajnának: egyetlen dolgon bukhatják az EU-csatlakozást
Komoly kihívás ez Kijevnek.
Betelt a pohár a magyar utakon: kemény korlátozások jöhetnek a rolleresekre és a gyorshajtókra
Kimondták a magyarok: már nem elég a pénzbírság.
Három változás a személyi kölcsönöknél, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül
Két bank csökkentette a személyi hiteleinek a kamatát. Egy harmadik pedig megemelte a maximális futamidőt, így hosszabb futamidővel, alacsonyabb havi törlesztőrészlet mellett lehet hitelt igény
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Erős gazdaság, mégis menekülnek a befektetők - Ezért mérgező a populizmus
A gazdaság közel megduplázódott másfél évtized alatt, a tőzsde dollárban mérve mégis ugyanott áll, mint 15 évvel ezelőtt. A népesség növekvő és fiatal, az ország... The post Erős gazda
Az iráni háború miatt a gázpiacon nagyobb a baj, mint az olajnál
A százdolláros olaj már közel van, de a Hormuzi-szoros körüli konfliktus hatása messze túlmutat a benzinkutakon. Az ellátási zavarok az európai gázárakat, a műtrágyagyártást és... The pos
Korunk egyik legkárosabb hülyesége: a lakástulajdonlás
(A bejegyzés szerzője szerint.) Húsz évvel ezelőtt rájöttem arra, amit - például nálunk - mindmáig nem ért az emberek többsége.  Arra, hogy az észak-európai népek... The post Korunk e
Itt a valaha volt legerősebb El Niño, ami sokat elárul a ránk váró jövőről
A 2026-os El Niño az átlagoshoz képest 2 fokkal emelheti az óceánfelszín hőmérsékletét, így az idei lehet a valaha mért második legmelegebb év. Ez nem csupán me
Sokba kerül neked az önbizalomhiány
A mai téma ugyan inkább a pszichológia témakörébe tartozik, de nagyon komoly hatása van a pénzügyeinkre is. Az önbizalom egy kétélű fegyver. A túl sok és a túl kevés is bajba sodorhatja az
Ki fizeti a zöld átmenet árát?
Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Hőkupola előtt állunk – Miért jósolnak más időt az előrejelző modellek?
Ezért látunk eltérő maximumokat a térképeken.
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac
Döntés előtt a frissen felvett hallgatók. És a szüleik.
Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?
Három oldalról szorongatják a magyar autósokat.