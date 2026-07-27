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Megszólalt Merz: nem értem, hogyan történhetett meg ez
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Megszólalt Merz: nem értem, hogyan történhetett meg ez

MTI
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Friedrich Merz német kancellár hétfőn kijelentette, még túl korai lenne megválaszolni azt a kérdést, hogy milyen politikai következmények származnak majd az elmúlt hétvégi berlini Pride-ünnepségen elkövetett gázolásos merényletből, amely egy ember életét követelte, 29-en pedig megsérültek.

Az azonban egyértelmű, hogy nem állhatunk meg puszta nyilatkozatoknál. Óvatosan, ugyanakkor határozottan kell reagálnunk

– hangoztatta a kancellár az országban kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) párt sajtótájékoztatóján.

Hozzátette,

még mindig nem értem, hogyan tudta a támadó megvalósítani a támadást. Ha azokat az embereket, akiket fenyegetésként minősítenek, nem lehet őrizetbe venni, akkor a lehető legnagyobb mértékben korlátoznunk kell a mozgási szabadságukat.

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Kijelentette: „Nem értem, miképpen lehetséges, hogy a mobiltelefonomat a világ bármely pontjáról nyomon követhetem – vagy akár annak segítségével meghatározhatom például az iPadem helyét –, ugyanakkor állítólag lehetetlen vagy technikailag kivitelezhetetlen, hogy a német biztonsági hatóságok ugyanolyan mértékben meghatározzák azoknak a személyeknek a tartózkodási helyét, akiket biztonsági fenyegetésnek minősítenek.”

Azt is elmondta, felkérte a belügyminisztert, hogy vizsgálja felül a felügyeleti joghatóságra vonatkozó törvényt.

A szombat késő esti merényletben egy ember meghalt, a 29 sebesült közül többek állapota súlyos.

A lengyel külügyminisztérium hétfőn azt közölte, hogy a halálos áldozat egy lengyel nő.

Azt az információt kaptuk, hogy a berlini tragikus támadás áldozata lengyel állampolgár volt. Őszinte részvétünket fejezzük ki az áldozat családjának és szeretteinek

– írta Maciej Wewior külügyminisztériumi szóvivő az X nevű közösségi médiaplatformon.

A támadást a német belügyminiszter már vasárnap iszlamista merényletnek minősítette. A feltételezett elkövetőt – egy 21 éves, libanoni gyökerekkel rendelkező német állampolgárt – egy vasárnap esti rajtaütésben agyonlőtték.

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Címlapkép forrása: Fadi Yousef-Pool/Getty Images

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