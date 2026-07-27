Megszólalt Zelenszkij: hatalmas nehézségek tornyosulnak Ukrajna előtt, készülni kell

Az ukrán államfő a korábbi védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov és Olekszandr Szirszkij főparancsnok menesztésére, valamint egyes tisztviselők esetleges visszatérésére vonatkozó kérdésre válaszolva elmondta, hogy

a döntéseket egyfelől a nehéz télre való felkészülés, másfelől a legfontosabb védelmi intézmények közötti együttműködés hatékonyabbá tétele indokolta.

Hangsúlyozta, senki sem tudja pontosan, milyen nehézségeket hoz majd a tél, hiszen annak alakulása a nemzetközi partnereken és Ukrajnán egyaránt múlik. Zelenszkij szerint olyan kormányfőre volt szükség, aki "mélyen benne van" az energetikai kérdésekben, és teljesen tisztában van az ország előtt álló kihívásokkal.

Az ukrán elnök Szerhij Koreckijt, a Naftohaz állami energetikai vállalat volt vezérigazgatóját javasolta a pozícióra, amit a parlament jóvá is hagyott.

Az államfő elismerte, hogy hónapok óta nehézségek hátráltatták a fegyveres erők főparancsnoka és a védelmi tárca vezetése közötti kommunikációt és együttműködést.

Vannak dolgok, amiket kezelnünk kell, és ezeket csak akkor lehet kezelni, ha a minisztérium együttműködik a hadsereggel. Nem lehet ezt egyik vagy másik oldalon megoldani

- jelentette ki Zelenszkij.

Az egyik legsürgetőbb kihívásnak a mozgósítást nevezte,

amely új, átgondolt megközelítést igényel, ehhez pedig elengedhetetlen a két intézmény közötti teljes összhang.

Zelenszkij kitért arra is, hogy Ukrajna hiányt szenved a ballisztikus rakéták elleni légvédelmi rendszerekből, ezért folyamatos egyeztetésre van szükség az érintett szervek között.

Nincs időm először az egyik, majd a másik oldalt meghallgatni, mert a két oldal nem áll készen arra, hogy minden nap találkozzon. Óránként kell találkozniuk, amíg le nem zárjuk a légteret

- mondta.

A mélységi csapásokkal kapcsolatban az ukrán elnök – Federov szerepére utalva – leszögezte, hogy

a sikeres műveletek nem egyetlen ember, hanem egy összehangolt közös munka eredményei,

amelyben a hírszerzés, a katonai felderítés és a frontvonalon harcoló katonák egyaránt részt vesznek. Kiemelte, hogy a háború döntő tényezője továbbra is a katona, hiszen pusztán drónokra támaszkodva képtelenség megtartani a területeket.

Arra a kérdésre, hogy Fedorov visszatérhet-e korábbi posztjára, nem adott egyenes választ, de jelezte, hogy nem engedheti meg, hogy a belső nézeteltérések gyengítsék Ukrajna katonai stratégiáját.

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