  • Megjelenítés
Megszólalt Zelenszkij: hatalmas nehézségek tornyosulnak Ukrajna előtt, készülni kell
Globál

Megszólalt Zelenszkij: hatalmas nehézségek tornyosulnak Ukrajna előtt, készülni kell

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Sky Newsnak adott interjújában elmondta, a védelmi szektorban eszközölt személyi változásokat a szakterületért felelős minisztérium és a katonai vezetés közötti koordinációs problémák felszámolása, valamint a háborús kihívások egységes kezelése tette szükségessé - idézi a politikust az Ukrajinszka Pravda.

Az ukrán államfő a korábbi védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov és Olekszandr Szirszkij főparancsnok menesztésére, valamint egyes tisztviselők esetleges visszatérésére vonatkozó kérdésre válaszolva elmondta, hogy

a döntéseket egyfelől a nehéz télre való felkészülés, másfelől a legfontosabb védelmi intézmények közötti együttműködés hatékonyabbá tétele indokolta.

Hangsúlyozta, senki sem tudja pontosan, milyen nehézségeket hoz majd a tél, hiszen annak alakulása a nemzetközi partnereken és Ukrajnán egyaránt múlik. Zelenszkij szerint olyan kormányfőre volt szükség, aki "mélyen benne van" az energetikai kérdésekben, és teljesen tisztában van az ország előtt álló kihívásokkal.

Az ukrán elnök Szerhij Koreckijt, a Naftohaz állami energetikai vállalat volt vezérigazgatóját javasolta a pozícióra, amit a parlament jóvá is hagyott.

Még több Globál

Megdöbbentő felvétel terjed: tűzgolyóként robogott tovább a vonat az ukrán támadás után

Nemet mondott Trump kérésére a közel-keleti vezető: nem lesz újabb háború

Putyin erőset mondott Ukrajna jövőjéről, kulcsfontosságú találkozó jön – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Az államfő elismerte, hogy hónapok óta nehézségek hátráltatták a fegyveres erők főparancsnoka és a védelmi tárca vezetése közötti kommunikációt és együttműködést.

Vannak dolgok, amiket kezelnünk kell, és ezeket csak akkor lehet kezelni, ha a minisztérium együttműködik a hadsereggel. Nem lehet ezt egyik vagy másik oldalon megoldani

- jelentette ki Zelenszkij.

Az egyik legsürgetőbb kihívásnak a mozgósítást nevezte,

amely új, átgondolt megközelítést igényel, ehhez pedig elengedhetetlen a két intézmény közötti teljes összhang.

Zelenszkij kitért arra is, hogy Ukrajna hiányt szenved a ballisztikus rakéták elleni légvédelmi rendszerekből, ezért folyamatos egyeztetésre van szükség az érintett szervek között.

Nincs időm először az egyik, majd a másik oldalt meghallgatni, mert a két oldal nem áll készen arra, hogy minden nap találkozzon. Óránként kell találkozniuk, amíg le nem zárjuk a légteret

- mondta.

A mélységi csapásokkal kapcsolatban az ukrán elnök – Federov szerepére utalva – leszögezte, hogy

a sikeres műveletek nem egyetlen ember, hanem egy összehangolt közös munka eredményei,

amelyben a hírszerzés, a katonai felderítés és a frontvonalon harcoló katonák egyaránt részt vesznek. Kiemelte, hogy a háború döntő tényezője továbbra is a katona, hiszen pusztán drónokra támaszkodva képtelenség megtartani a területeket.

Arra a kérdésre, hogy Fedorov visszatérhet-e korábbi posztjára, nem adott egyenes választ, de jelezte, hogy nem engedheti meg, hogy a belső nézeteltérések gyengítsék Ukrajna katonai stratégiáját.

Kapcsolódó cikkünk

Putyin erőset mondott Ukrajna jövőjéről, kulcsfontosságú találkozó jön – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: sorra jönnek a bejelentések, három településen volt időközi választás
Itt a lista: külföldről mondták meg, mit kellene tennie a Tisza-kormánynak
Bejelentette Irán: ha Amerika ezt meglépi, lángba borul egy egész földrajzi régió
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility