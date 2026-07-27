Minden forgatókönyvre felkészülnek a fenyegetett szigeten: bármikor totális blokád jöhet

A sziget kormánya felkészül arra a lehetőségre, hogy Peking esetleg valamilyen hidrid akciót indít Tajvan ellen. Korábban már több forgatókönyv is született arra a lehetőség, hogy Kína esetleg igyekszik blokáddal nyomást gyakorolni az általa követelt területre. Éppen ezért a tisztségviselők arra készülnek elő, hogy valamilyen megoldást találjanak a kulcsfontosságú importcikkek, például az üzemanyag zavartalan áramlásának lehetőségét ilyen esetben is. Úgy vélik, hogy az elmúlt években sokasodó nagyszabás,

a sziget körbevételét szimuláló kínai hadgyakorlatok akár egy ilyen, a katonai inváziónál visszafogottabb, de attól még riasztó forgatókönyvre is előkészülhet.

A felkészülés annak fényében is különösen fontos, hogy a sziget energiaszükséglete mintegy 95 százaléka külföldi forrásokra támaszkodik, vagyis egy átmeneti krízis könnyen súlyos károkat okozna a gazdaság számára. Azt is figyelembe veszik ugyanakkor, hogy egyáltalán nem biztos, hogy Peking a Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) felvonulását tervezi, hanem egyéb módot talál az útvonalak elvágására: például a parti őrség bevetésével, vagy más, a fegyveres erőkhöz hivatalosan nem köthető járművekkel.

A Hormuzi-szorost érő incidenseket követően az egész világot megrázta a növekedő energiaár, így Tajvant is. Biztonsági szempontból a közel-keleti válság rávilágított a sziget leggyengébb pontjára, az erőteljesen függő energiaszektorra. Az esetleges blokád elhárítására ezért Tajpejben egy különleges hadgyakorlatot terveztek, amely a várakozások szerint képes lehet elhárítani az akadályokat. Azt várják ettől, hogy hatékonyabban és gyorsabban tudnak majd reagálni a jövőben az esetleges kihívásokra. Ezen felül az energiaszektor függőségét szeretnék csökkenteni. Erre vonatkozik például a tárolókapacitások megnövelése, valamint az atomenergia használatának lehetséges kiterjesztése.

A szigeten a földgáz jelenleg 11 napra elegendő, az összes tárolókapacitás 20 napig tart ki.

A lapnak nyilatkozó források úgy vélik, hogy a vízen úszó létesítmények segíthetnek a probléma kezelésében, ugyanakkor vita van ezek helyszínének kijelöléséről. A másik lehetséges döntés, hogy a korábban leállításra ítélt atomerőművek a jövőben tovább működhetnek.

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