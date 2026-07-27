Most szabadulhat el igazán a pokol: támadás érte a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalmát, válaszcsapás készül

Július 27-én a szomszédos Irak területéről dróntámadást indítottak Szaúd-Arábia olajlétesítményei ellen. Rijád szerint az érkező eszközöket a légvédelem sikeresen hatástalanította, nem keletkezett semmiben sem kár. Az ország védelmi minisztériuma azt közölte, hogy Iránnal szövetséges radikális csoportok felelősek az akcióért.

Turki al-Maliki szaúd-arábiai vezérőrnagy pontos számot nem árult el, a nyilatkozata szerint az elmúlt órákban a légvédelem „számos drónt” fogott el. Hozzátette, hogy az országa fenntartja a jogot, hogy válaszoljon a támadásra. Kifejtette, Rijád fenntartja

jogos jogát önmaga és képességei védelmére, valamint a megfelelő időben és helyen való reagálás jogának fenntartását.

Irán és az Egyesült Államok között abbamaradtak a támadások a térségben, erre a világpiac az olaj árának csökkenésével reagált, de az iraki csoportok támadásai azt jelzik, hogy egyáltalán nem zárult le ezzel a konfliktus a térségben. Szaúd-Arábia eddig igyekezett kivonni magát az eseményekből, bár a tavaszi csapáshullámok során előfordult, hogy a rivális Iránt támadták. Ezt megelőzően is számos csapással kellett szembesülniük, arra válaszul léptek fel akkor. Az iraki milíciák elleni támadás új fejezetet nyithat a konfliktusban.

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