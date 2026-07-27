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Nagy bejelentést tett a szerb elnök - közel lehet a Mol régóta várt üzlete
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Nagy bejelentést tett a szerb elnök - közel lehet a Mol régóta várt üzlete

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Aleksandar Vucsics szerb elnök szerint most mutatkozik először reális esély arra, hogy még szeptember vége előtt sikeresen lezáruljon a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz részesedésének értékesítése - írja a Déli Szemle.

Aleksandar Vučić szerb elnök szerint

most először nyílt reális esély arra, hogy szeptember vége előtt sikeresen lezárják a Szerbiai Kőolajipari Vállalatban (NIS) lévő orosz tulajdonrész értékesítését.

Az államfő a Prva televíziónak adott interjújában elmondta, hogy a tranzakcióhoz kapcsolódó technikai kérdések rendezése már a célegyenesben van.

Hangsúlyozta, hogy a folyamattal kapcsolatban most először derűlátó, és őszintén bízik abban, hogy az ügyletet legkésőbb szeptember végéig, vagy akár még korábban véglegesíthetik.

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Ugyanakkor óvatosan fogalmazott, mivel mindenképpen el szeretné kerülni a felelőtlen, később megvalósíthatatlannak bizonyuló ígérgetéseket.

A fejlemény azért különösen fontos, mert a Mol januárban kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a NIS-ben lévő 56,15 százalékos orosz részesedés megszerzéséről. A tranzakció lezárásával a Mol irányítást szerezhetne Szerbia egyetlen olajfinomítója, a pancsovai üzem, valamint a NIS kiterjedt töltőállomás-hálózata és kutatás-termelési portfóliója felett, jelentősen erősítve ezzel délkelet-európai jelenlétét. A szerb elnök optimista nyilatkozata arra utalhat, hogy a régóta húzódó, amerikai szankciós és hatósági jóváhagyásoktól is függő ügylet közelebb került a lezáráshoz. A sikeres akvizíció a Mol regionális piaci súlyát és finomítói kapacitását is érdemben növelhetné, miközben stratégiai szerepet adna a vállalatnak a szerb üzemanyag-ellátásban.

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