Nagy dobásra készül az Egyesült Államok: a tervezettnél is több épülhet az új lopakodó B-21 Raider bombázóból

A megállapodást még idén februárban jelentették be, a légierő pedig akkoriban elsősorban a B-21-esek mielőbbi hadrendbe állítását segítő eszközként mutatta be a konstrukciót, hangsúlyozva, hogy a száz darabos célszám nem változik. A vállalat vezérigazgatója, Kathy Warden azonban a napokban tartott negyedéves eredménybeszámolón megerősítette, hogy a megegyezés lehetővé teszi a gyártás felgyorsítását egy kiterjedtebb beszerzési program keretében. Warden elmondása szerint a helyzet értékelése folyamatban van, a döntés pedig már az év végéig megszülethet.
A megállapodás legfőbb eleme a B-21-esek éves gyártókapacitásának 25 százalékos növelése.
Bár a pontos gyártási ütem titkosított információ, a korábbi jelentések szerint a Northrop Grumman évente akár nyolc bombázó előállítására is képes lehet.
Amerikai tisztségviselők évek óta egyre nyíltabban támogatják a száz darab feletti B-21-es flotta gondolatát. Pete Hegseth védelmi miniszter tavaly áprilisban a Szenátus Fegyveres Erők Bizottsága előtt arról beszélt, hogy 'sokkal több' Raiderre van szükség. A flotta méretének hivatalos felülvizsgálatára utaló első jel tavaly májusban érkezett, amikor David Tabor altábornagy egy képviselőházi meghallgatáson jelezte, hogy a tervezett darabszám formális felülvizsgálat alatt áll. A végleges mennyiség a 2028-as pénzügyi év költségvetéséhez kapcsolódóan pontosodhat, ám elképzelhető, hogy ezt a döntést végül titkosítják, így nem hozzák majd nyilvánosságra.
A Raider-programot a légierő és a Kongresszus is mintaértékű beszerzésnek tekinti, amely a fejlesztési nehézségek ellenére is képes volt tartani a költségkereteket és a tervezett ütemtervet.
A B-21-es ugyan kisebb, mint a B-2-es, de annál jóval nagyobb hatótávolságot és fejlettebb képességeket kínál.
A jelenleg még szolgálatban álló 19 darab B-2-est, valamint az elöregedő B-1B-ket is az új Raiderek váltják majd fel, miközben az új hajtóművekkel és radarokkal felszerelt B-52-esek legalább 2050-ig hadrendben maradnak.
A B-21-es fejlesztése minden jel szerint a terveknek megfelelően halad, így jövőre megkezdődhet a típus hadrendbe állítása. A légierő nemrégiben közölte, hogy a bombázók személyzete két pilótából áll majd. A teljes műveleti képesség eléréséig azonban a kezdeti átadások után is évek telhetnek el, a szállítások ütemezése pedig kitolódhat, különösen, ha a flotta mérete végül jelentősen meghaladja majd a száz darabot.
Címlapkép forrása: Portfolio
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