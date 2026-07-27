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Nagy döntés előtt Amerika: Trumpék átírnák választási szabályokat
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Nagy döntés előtt Amerika: Trumpék átírnák választási szabályokat

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A Trump-kormányzat hétfőn a szövetségi Legfelsőbb Bírósághoz fordult, kérve a testület azonnali beavatkozását a levélszavazást korlátozó elnöki rendelet körüli jogi vitába, amely mindössze 99 nappal a novemberi félidős választások előtt éleződött ki - írja a CNBC.

A rendkívüli beadványt azt követően nyújtották be, hogy egy szövetségi fellebbviteli bíróság szombaton 2-1 arányú döntésével helybenhagyta azt a végzést, amely felfüggeszti Donald Trump márciusi elnöki rendeletének kulcsfontosságú részeit.

A vitatott intézkedés arra utasítaná a szövetségi hatóságokat, hogy állítsák össze a választásra jogosultak névjegyzékét, és

korlátozzák az Amerikai Postaszolgálat által kézbesített, ám az adatbázisban nem szereplő szavazólapok elfogadását.

A keresetet benyújtó tagállamok érvelése szerint az elnöknek nincs alkotmányos hatásköre arra, hogy szövetségi szabályokat kényszerítsen a tagállami és helyi tisztviselők által önállóan lebonyolított választásokra.

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